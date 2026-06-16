Norma le pone tatequieto a operadores móviles: prohíben cobro exagerado que hacían a usuarios

Miles de usuarios de telefonía móvil, internet e incluso televisión en Colombia comenzarán a tener un importante alivio para sus bolsillos desde el próximo 17 de junio, cuando entre en vigencia la nueva regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que limita los cobros por reconexión de servicios suspendidos debido a la falta de pago.

La decisión tiene como objetivo poner fin a las diferencias tarifarias que existían entre los operadores y, de esa manera, garantizar que los valores cobrados correspondan únicamente a los costos reales de restablecer el servicio. De acuerdo con la entidad, algunos usuarios pagaban montos muy superiores a lo que realmente cuesta la reactivación de una línea o una conexión.

La medida pone contra las cuerdas a las compañías de telecomunicaciones, especialmente por el aumento en el uso de estos servicios, que se han convertido en herramientas esenciales para trabajar, estudiar, realizar trámites y mantenerse comunicados. Por ello, recuperar el servicio luego de una suspensión representa una necesidad para miles de hogares.

¿Cuánto se pagará por la reconexión de líneas con operadores móviles?

Uno de los cambios más significativos tiene que ver con la telefonía móvil. Según indica la CRC, actualmente los usuarios deben pagar cerca de $6.800 por reconectar una línea. Sin embargo, la nueva regulación establece que el valor máximo será de tan solo $285, una reducción que representa el 96 %.

La Comisión además señaló que la disminución responde a que la mayoría de las reconexiones móviles se realizan de manera automática a través de plataformas tecnológicas, sin necesidad de desplazamientos técnicos ni intervenciones físicas.

Para los usuarios, esto significa que las empresas ya no podrán trasladar costos excesivos por un procedimiento que, en la mayoría de los casos, se ejecuta de manera remota.

CRC advierte a operadores por incrementos en tarifas Freepik

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¿Qué pasará con los servicios fijos?

La regulación también establece límites para los servicios fijos. Entre los nuevos topes definidos por la CRC se encuentran:



Hasta $1.232 para operadores que concentran cerca del 85 % del mercado nacional.

Hasta $10.269 para empresas con menos de 30.000 accesos.

La diferencia obedece a factores operativos como la cobertura geográfica, el tamaño de las redes y la posibilidad de requerir visitas técnicas.

La medida resulta especialmente relevante porque algunos usuarios reportaban cobros cercanos a los $39.000 por este concepto. Con los nuevos límites, las reducciones podrían llegar hasta el 97 %.

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Empresas todavía podrán cobrar por reconexión

La CRC señala que la norma no obliga a los operadores a eliminar este cobro. Las compañías que actualmente cobran por la reconexión podrán seguir haciéndolo.

Lo que sí cambia es que, si deciden cobrar, no podrán superar los topes establecidos por la autoridad regulatoria.

La disposición tampoco elimina la posibilidad de suspender el servicio cuando exista mora. Sin embargo, una vez el usuario se ponga al día con sus obligaciones, el operador deberá restablecer el servicio en un plazo máximo de tres días hábiles.

Para Felipe Augusto Díaz Suaza, la medida busca impedir que quienes hacen el esfuerzo de ponerse al día deban asumir cargos desproporcionados para recuperar el acceso a servicios esenciales.