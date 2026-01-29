Llamadas a toda hora: así puede evitar el acoso de call centers y empresas de telefonía móvil

Una de las situaciones más frecuentes y molestas hoy en día son las reiteradas llamadas de call centers y compañías telefónicas a cualquier hora, ofreciendo servicios que nadie ha pedido. Anteriormente, estas llamadas eran hechas por operadores humanos; sin embargo, actualmente la mayoría de estas empresas emplea sistemas de marcación automática programados para realizar llamadas de forma periódica.

Para muchas personas, estas interrupciones ocurren en distintos momentos del día, perjudicando el trabajo, los estudios o interrumpiendo actividades importantes.

Esta situación, lejos de disminuir, parece ir en aumento y no se limita a un solo país, sino que se presenta a nivel global.

En este contexto, expertos en inteligencia artificial advierten que ciertas acciones cotidianas pueden estar contribuyendo a que estas llamadas se repitan con mayor frecuencia. Rechazar una llamada de un número desconocido, por ejemplo, puede ser interpretado por los sistemas automatizados como una confirmación de que el número está activo.



Más que obtener una respuesta directa, el objetivo de estas llamadas suele ser validar la existencia del contacto, lo que incrementa las probabilidades de recibir nuevas llamadas no deseadas y pone sobre la mesa la necesidad de buscar mecanismos efectivos para evitarlas.



Así puede evitar las constantes llamadas de los call centers

Las personas que buscan reducir las llamadas y mensajes publicitarios tienen una alternativa oficial para hacerlo, el Registro de Números Excluidos (RNE) del Ministerio de las TIC, el cual es administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Evite las constantes llamadas y el acoso de los call centers. Foto: Freepik, redes.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden inscribir su número de teléfono para evitar que empresas los contacten con ofertas comerciales o cobros no deseados, ya sea por llamadas, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería.

El proceso de inscripción es gratuito y se realiza en línea. Para hacerlo, es necesario seguir los siguientes pasos:



Ingresar al sitio web oficial de la CRC, verificando que pertenezca al dominio gov.co.



Aceptar los términos y condiciones.



Crear un usuario con el número de cédula y un correo electrónico activo.



Una vez dentro del sistema, el usuario debe seleccionar la opción para realizar la solicitud.



Registrar su número telefónico e indicar la operadora.



Especificar por qué canales desea dejar de recibir contactos publicitarios.

Es importante aclarar que estar inscrito en el RNE no significa quedar incomunicado por completo. Las empresas aún podrán contactar al usuario en situaciones necesarias, como notificaciones sobre movimientos financieros, alertas de posibles fraudes o información que la persona haya solicitado previamente.

Publicidad

Sin embargo, esta herramienta sí logra disminuir de forma significativa las molestias causadas por llamadas y mensajes comerciales no autorizados.