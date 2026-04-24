A 37 días de elecciones, Petro ordena a ministerios reforzar publicidad sobre logros de su Gobierno

El presidente Gustavo Petro firmó el 23 de abril un memorando que fue enviado a ministerios, entidades adscritas, direcciones y entidades del Gobierno nacional y que ordena, de manera “expresa y urgente”, intensificar la difusión de los logros de su administración a través de pauta en medios de comunicación y redes sociales.

En el documento, solicitan que cada entidad promueva “los logros fundamentales” de su gestión ante la opinión pública mediante “comerciales televisivos y spots publicitarios”. Además, señala que cada entidad deberá destinar recursos para esa pauta como parte de sus respectivos planes de medios.

“A más tardar la próxima semana, toda entidad debe estar pautando en canales públicos, privados y redes sociales sus logros fundamentales, de manera tal que los colombianos puedan estar informados de las acciones y avances del Gobierno nacional”, señala el documento.

El memorando también menciona que se habilitarán espacios cívicos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), coordinados por la estrategia de comunicaciones del Gobierno, para fortalecer la difusión institucional y dice que la orden debe ser cumplida sin ninguna excepción. La directriz ha se conoce a 37 días de la primera vuelta a la presidencia el próximo 31 de mayo.



El presidente Gustavo Petro ha insistido en que su gobierno no ha sabido comunicar sus acciones, sin embargo también ha criticado duramente los medios de comunicación diciendo que los televisivos y radiales simplemente son contratistas del gobierno.