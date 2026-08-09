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Hallazgo aterrador: encuentran ocho cadáveres mutilados en dos fosas en una zona minera de Ecuador

Los cadáveres fueron encontrados el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal.

socavones de minería en El Chical (Ecuador).jpg
Socavones de minería en El Chical (Ecuador).
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.

El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.

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En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.

Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

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