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Blu Radio  / Tecnología  / ¿No puede cancelar su plan de celular? CRC cambia las reglas para usuarios y empresas

¿No puede cancelar su plan de celular? CRC cambia las reglas para usuarios y empresas

Cancelar un plan o cambiar de operador ya no debería ser un dolor de cabeza. La CRC implementó nuevas medidas para simplificar estos procesos y exigir mayor claridad a las empresas de telecomunicaciones.

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