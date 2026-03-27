¿No puede cancelar su plan de celular? CRC cambia las reglas para usuarios y empresas

Si usted es un colombiano que ha tenido problemas a la hora de cancelar un plan de telefonía celular o a la hora de cambiar su servicio de empresa de internet o no entiende la publicidad que le ofrecen estas compañías, la CRC, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, tomó nota y está moviendo el tablero del sector, con nuevas reglas que van a impactar a los usuarios en Colombia

En una resolución, la CRC está quitando las trabas para los clientes. Se trata de la resolución 8171 con la que la CRC protege los derechos de los usuarios.

La CRC ordena que los operadores habiliten un canal digital, automático y exclusivo para atender de forma rápida y sin pasos innecesarios a los usuarios que quieran cancelar o cambiar un plan o salirse de una empresa, para evitar largas filas, llamadas o procesos difíciles.

La CRC también exige que estas empresas sean claras en la facturación de los servicios para que la gente entienda qué está pagando y comprando en sus ofertas y planes.



Una última, la CRC también le pone límites al cambio de operador. Quienes cambien de operador con su mismo número podrán devolverse o volver a cambiar de operador solo 30 días calendario después del primer cambio.