En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Bajan tarifas de reconexión en telecomunicaciones en Colombia: ley fija topes máximos

Bajan tarifas de reconexión en telecomunicaciones en Colombia: ley fija topes máximos

La CRC propuso reducir drásticamente los cobros por reconexión de servicios móviles y fijos, en cumplimiento de la Ley 2485 de 2025, que busca frenar tarifas excesivas y proteger a los usuarios.

Bajan tarifas de reconexión en telecomunicaciones en Colombia.
Bajan tarifas de reconexión en telecomunicaciones en Colombia.
Foto: LinkedIn, Freepik.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad