Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Extra de Colombia y Baloto: sorteos del 14 de Febrero

Los sorteo de juegos de azar de este sábado 14 de febrero de 2026 ha dejado miles de ganadores en todo el territorio colombiano. A continuación, presentamos el desglose detallado de los números ganadores y los planes de premios de cada sorteo, bajo la vigilancia de Coljuegos y las entidades territoriales correspondientes.
1. Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá, en su sorteo número 4611, ratificó su posición como una de las más generosas del país con un premio mayor de $15.000 millones de pesos. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Tunja con la presencia de delegados de la Alcaldía y la Gerencia.
Premio Mayor:4015 de la serie 164.
Premio Fortuna ($1.000 millones): 3272 de la serie 151.
Premio Alegría ($400 millones): 7559 de la serie 421.
Premio Ilusión ($300 millones): 9021 de la serie 166.
Adicionalmente, se jugaron cuatro "Premios Berraquera" de $50 millones cada uno y múltiples secos de $20 y $10 millones, beneficiando a apostadores en diversas regiones.
2. Lotería del Cauca
El sorteo 2598 de la Lotería del Cauca iluminó la noche para los jugadores del suroccidente colombiano. Con un premio mayor de $8.000 millones de pesos, la entidad reportó una alta participación.
Premio Mayor:9580 de la serie 175.
Seco de $300 millones: 3903 de la serie 144.
Seco de $200 millones: 3914 de la serie 036.
Secos de $100 millones: 0713 (serie 117) y 5435 (serie 130).
3. Sorteo Extraordinario de Colombia
El reconocido Extra de Colombia (Sorteo 0014), que opera en convenio con la Lotería del Huila, entregó un imponente premio mayor de $15.000 millones. Este sorteo es especialmente popular por sus incentivos adicionales como bonos para vivienda y vehículos.
Número Ganador:8228 de la serie 005.
Mayor Invertido: 8228 de la serie 005 (Invertido con serie otorga $78 millones adicionales).
Bono Casa ($160 millones): 1641 de la serie 414.
Bono Carro ($70 millones): 1976 de la serie 424.
Recambio Ganador: El número 02 permite a los jugadores recuperar su inversión con las dos últimas cifras.
4. Baloto y Revancha: Sorteo 2618
Finalmente, el acumulado multimillonario del Baloto y su opción Revancha sumaron una bolsa combinada superior a los $37.000 millones de pesos.
Baloto
Números: 15 - 21 - 29 - 34 - 35
Súper Balota: 06
Nuevo acumulado: $22.400 millones para el próximo lunes.
Revancha
Números: 14 - 35 - 37 - 38 - 41
Súper Balota: 10
Nuevo acumulado: $15.700 millones.
La redacción recuerda a todos los ganadores que tienen un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar sus premios, presentando el tiquete original y su documento de identidad.