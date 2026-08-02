Ahora el celular avisará si lo van a estafar: medida de la CRC advierte a los operadores en Colombia

Las llamadas y mensajes utilizados para cometer estafas ahora tendrán un mayor control en Colombia. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución 8308 de 2026, norma que obligará a los operadores móviles a implementar herramientas para alertar a los usuarios cuando se detecten llamadas con comportamientos sospechosos, identificar las comunicaciones comerciales y verificar el origen de los mensajes enviados.

La medida surge tras el incremento de los fraudes por medio de celulares. De acuerdo con la CRC, las reclamaciones por este tipo de delitos ya superan los $252 millones diarios, mientras que entre 2022 y 2024 el dinero reclamado por estafas mediante llamadas y mensajes se triplicó.

Aunque la medida no entrará en vigor de inmediato, su implementación será gradual durante los próximos meses.

¿El celular avisará si una llamada es una estafa? Así funcionará

Uno de los principales cambios será la aparición de una alerta cuando el operador detecte patrones asociados con posibles fraudes telefónicos.

Si una línea empieza a presentar comportamientos atípicos, como realizar numerosas llamadas cortas en poco tiempo, el usuario verá el mensaje "Alerta de llamada sospechosa" antes de contestar.

Adicionalmente, las llamadas comerciales serán identificadas. Cuando una empresa registrada contacte a un usuario para ofrecer productos o servicios, en la pantalla del celular aparecerá el mensaje "Llamada con fines publicitarios", lo que permitirá decidir si contesta o no.

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Mujer mirando su celular con desconfianza al recibir un mensaje de texto. Foto: creada con IA.

¿Qué pasará con los mensajes de bancos?

La resolución también contempla cambios en los mensajes de texto enviados por entidades financieras, comercios, plataformas digitales y organismos públicos.

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Entre las principales novedades se encuentran:



Los remitentes deberán estar registrados.

Se utilizarán códigos cortos autorizados.

Los mensajes deberán indicar claramente quién los envía.

Se verificará el tipo de comunicación antes de que llegue al usuario.

Estas medidas aplicarán para notificaciones como códigos de autenticación, alertas bancarias, confirmaciones de compras, recordatorios de citas y otros mensajes relacionados con servicios.

La CRC señaló que, una vez finalice el periodo de transición, los mensajes cuyo origen no pueda verificarse dejarán de ser entregados a los usuarios.

¿Cuándo empezarán a aplicarse las nuevas medidas?

La implementación será progresiva y se desarrollará en diferentes etapas:



En tres meses comenzará la identificación de llamadas sospechosas y publicitarias, además del bloqueo de números no autorizados para originar llamadas.

comenzará la identificación de llamadas sospechosas y publicitarias, además del bloqueo de números no autorizados para originar llamadas. En seis meses iniciará el monitoreo de líneas que envíen mensajes masivos y entrará en funcionamiento un micrositio pedagógico de la CRC.

iniciará el monitoreo de líneas que envíen mensajes masivos y entrará en funcionamiento un micrositio pedagógico de la CRC. En 12 meses empezará a operar el sistema de validación de mensajes empresariales.

Posteriormente también se bloquearán las llamadas internacionales que intenten hacerse pasar por números colombianos, una modalidad frecuente en los fraudes telefónicos, una vez se definan las condiciones técnicas para su implementación.

Según el director ejecutivo de la CRC, Felipe Augusto Díaz, estas herramientas buscan fortalecer la detección de posibles estafas. Sin embargo, la principal recomendación sigue siendo verificar la información antes de compartir datos personales.