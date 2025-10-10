Presidente Petro propone acción militar con Venezuela para combatir el narcotráfico

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela por los recientes operativos y ataques en el Caribe para combatir el narcotráfico, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado para avanzar en una coordinación con las fuerzas policiales y militares venezolanas para sacar de la frontera actividad del narcotráfico.

Además, el mandatario rechazó el uso de la fuerza contra el país vecino: “No se puede lanzar misiles sobre personas de las que se desconoce su actividad. Por denunciar con un video eso, pusieron preso por años a Julian Assange”, expresó el presidente Petro, quien insistió en que Venezuela no necesita misiles ni invasiones, sino diálogo político.

Sobre la propuesta militar, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la iniciativa buscaría fortalecer la lucha contra el narcotráfico y que podría incluir la participación de otros países.

“Son acciones conjuntas en lo que tiene que ver contra el narcotráfico. No solamente pueden ser Venezuela y Colombia; ojalá pudiera estar Estados Unidos para ver si es verdad todo lo que ellos dicen, ojalá estuvieran todos los países del Caribe por donde pasa la droga”, afirmó Benedetti.



El ministro precisó que las operaciones militares conjuntas tendrían como propósito realizar capturas e incautaciones en zonas como el Catatumbo o el mar Caribe, donde confluyen rutas de tráfico internacional.

Finalmente, negó que la decisión es una lucha contra Estados Unidos “En ningún momento se puede tomar que ese 'X' o ese trino es para ir a luchar contra Estados Unidos. El que piense eso está loco o está buscando unos likes o unos votos mal buscados en un nicho que es la derecha”.