Funcionarios de MinInterior investigarán en Medellín presuntos excesos de gestores de seguridad

Luego de las polémicas y cuestionadas manifestaciones propalestina que se hicieron en Medellín el pasado 7 de octubre, en donde en videos se ve como gestores de seguridad adscritos a la Alcaldía de Medellín golpean a manifestantes y defensores de los derechos, el Ministerio del Interior llegó a la capital de Antioquia para investigar cómo sucedieron los hechos.

Hay que recordar que el precedente de esta visita es un trino del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en donde pide intervenir en los gestores de seguridad, hecho por lo que el viceministro del Interior, Gabriel Rolón, pedirá explicaciones.

"No podemos permitir un país democrático que personas distintas a las fuerzas de Policía tengan primero o quieran asumir funciones de Policía y dos, mucho menos, la violencia y violación de derechos humanos", recalcó.

Según el delgado del Gobierno nacional, primero escuchará a las personas afectadas por la presunta extralimitación de funciones, para luego reunirse con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, encuentro en donde se espera asista el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, para que entregue la información que tiene en su poder.



Rondón fue enfático en rechazar la actuación de los gestores de seguridad, indicando que en ninguna norma colombiana está permitido que un funcionario público agreda a un ciudadano.

"La violencia institucional por parte de contratistas se llama paramilitarismo y eso no se puede permitir", cuestionó.

Por su parte, el viceministro del Interior cuestionó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en reiterados oportunidades ha defendido la actuación de los gestores de seguridad, explicando que se hizo para proteger a la ciudadanía que, por ejemplo, se vio acorralada en un McDonald’s.

Rondón manifestó que lo que buscan con la visita a Medellín es que concretamente se responda la actuación específica de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

"Le pregunto al señor alcalde, ¿en qué parte del ordenamiento jurídico existe ese comportamiento? ¿Cuál es el papel de los gestores de convivencia de Medellín? ¿Golpear a la gente?", indicó.

Finalmente, desde el Ministerio del Interior se le pidió al concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, quien salió con un bate a la jornada propalestina, que no incite al odio entre las personas.