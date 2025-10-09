En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás
Pacto Histórico
Murió Miguel Ángel Russo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Personería de Medellín indaga gestores de seguridad que agredieron manifestantes propalestina

Personería de Medellín indaga gestores de seguridad que agredieron manifestantes propalestina

Tras el pedido del presidente Petro de que se disuelvan los gestores de seguridad envueltos en supuestas actuaciones irregulares durante la manifestación de Medellín, el Ministerio Público busca identificar a los responsables de los hechos.

Agresiones marcha Palestina en Medellín.jpg
Agresiones marcha Palestina en Medellín.
Blu Radio
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Las manifestantes propalestina que se hicieron en Medellín fueron punto de críticas y polémicas luego de que se hicieran virales algunos videos en donde se veían a gestores de seguridad agrediendo a varios de los asistentes a la jornada en medio de un presunto uso excesivo de la fuerza de los funcionarios de la Alcaldía de Medellín.

En su momento el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el accionar de los gestores de seguridad e incluso en su cuenta de X confirmó que, “la orden que di a la Policía es disolver los grupos de acción directa de la Alcaldía e iniciar investigación penal”.

En este sentido también se pronunció la Defensoría del Pueblo quien calificó los procedimientos como posibles violaciones a los derechos humanos por parte de los gestores de seguridad. Esto generó que la Personería de Medellín abriera una indagación previa para esclarecer los hechos como explicó Yenny Serna, personera delegada.

"Presuntamente varios funcionarios del Distrito de Medellín agredieron a varios manifestantes de la misma. La indagación previa se busca es esclarecer los hechos y lograr individualizar a los presuntos funcionarios del Distrito de Medellín que agredieron a las personas", aseguró Serna.

Lea también:

  1. seguridad-disturbios-marchas-pro-palestina-medellin.jpg
    Marchas propalestina en Medellín.
    Foto: Blu Radio.
    Antioquia

    Modelo de gestores de seguridad seguirá en Medellín a pesar de quejas de excesos

Según destacó el Ministerio Público una vez acaben las indagaciones y se tenga la plena identidad de las personas involucradas en el presunto uso excesivo de fuerza, un funcionario instructor determinará si corresponde archivar el proceso o proceder oficialmente con la apertura formal de la investigación disciplinaria.

Ante los cuestionamientos hechos por el Gobierno nacional y la Defensoría del Pueblo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que, “crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismos mandan”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Alcaldía de Medellín

Federico Gutiérrez

Gobierno nacional

Gustavo Petro

Defensoría del Pueblo

Personería de Medellín

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad