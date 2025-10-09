Personería de Medellín indaga gestores de seguridad que agredieron manifestantes propalestina

Las manifestantes propalestina que se hicieron en Medellín fueron punto de críticas y polémicas luego de que se hicieran virales algunos videos en donde se veían a gestores de seguridad agrediendo a varios de los asistentes a la jornada en medio de un presunto uso excesivo de la fuerza de los funcionarios de la Alcaldía de Medellín.

En su momento el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el accionar de los gestores de seguridad e incluso en su cuenta de X confirmó que, “la orden que di a la Policía es disolver los grupos de acción directa de la Alcaldía e iniciar investigación penal”.

En este sentido también se pronunció la Defensoría del Pueblo quien calificó los procedimientos como posibles violaciones a los derechos humanos por parte de los gestores de seguridad. Esto generó que la Personería de Medellín abriera una indagación previa para esclarecer los hechos como explicó Yenny Serna, personera delegada.

"Presuntamente varios funcionarios del Distrito de Medellín agredieron a varios manifestantes de la misma. La indagación previa se busca es esclarecer los hechos y lograr individualizar a los presuntos funcionarios del Distrito de Medellín que agredieron a las personas", aseguró Serna.



Según destacó el Ministerio Público una vez acaben las indagaciones y se tenga la plena identidad de las personas involucradas en el presunto uso excesivo de fuerza, un funcionario instructor determinará si corresponde archivar el proceso o proceder oficialmente con la apertura formal de la investigación disciplinaria.

Ante los cuestionamientos hechos por el Gobierno nacional y la Defensoría del Pueblo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que, “crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismos mandan”.