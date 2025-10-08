Modelo de gestores de seguridad seguirá en Medellín a pesar de quejas de excesos

La Alcaldía de Medellín advirtió que el modelo de gestores de seguridad continuará, a pesar de los ataques sufridos durante las marchas pro Palestina. Algunos de ellos resultaron quemados con ácido en sus rostros.

Tras el ataque del que fueron víctimas cerca de 10 gestores de seguridad en Medellín, la Administración Municipal aseguró que el modelo es efectivo en las marchas y, por ello, seguirá en funcionamiento. Lo que comenzó en la avenida El Poblado con banderas, consignas y cantos por la paz derivó en enfrentamientos, daños a establecimientos y caos vehicular. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de los desmanes.

“La situación ocurrida será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para que se investigue y se determine la comisión de delitos por parte de los responsables”, aseguró Manuel Villa, secretario de Seguridad de la ciudad.

El hecho pone en duda la función de este tipo de servidores públicos cuando los actos de violencia sobrepasan los diálogos. Sin embargo, desde la Alcaldía insisten en que el modelo continuará y solicitaron una intervención más rápida de la Policía.



“Lo que estamos y le estamos pidiendo también a la Fuerza Pública es que definamos el protocolo. La Fuerza Pública tiene que intervenir, pero si no lo hace en el momento en el que debe, el Estado no se puede quedar maniatado. La función que le damos a los gestores es contener, prevenir y estar presentes. Cuando la situación alcanza un grado de violencia mayor, los gestores deben retroceder, y ahí es cuando tiene que intervenir la Policía”, agregó el secretario Villa.

A la par de los disturbios, también generó polémica la imagen del concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, quien aparece con un bate enfrentando a algunos de los manifestantes que, según explicó, estaban intimidando a familias con niños dentro de un restaurante.

“Cuando me llamaron a decirme que el sitio estaba lleno de niños, tomé la decisión de entrar. El bate es un tema simbólico, un tema de defensa. Yo no agredí a nadie, no toqué a nadie. Los violentos son ellos (…) Cuando aparece alguien que los enfrenta, entonces el violento es uno”, expresó Rodríguez.

Entre tanto, la Alcaldía de Medellín aclaró que los gestores de seguridad y control agredidos están fuera de peligro y anunció que iniciarán investigaciones para determinar si hubo extralimitación de terceros en las agresiones contra los manifestantes.