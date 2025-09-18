Tribunal confirma condena contra Andrey Piñarete por amenazas al alcalde Federico Gutiérrez

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia condenatoria contra Andrey José Piñarete Galindo, hallado responsable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, luego de enviar un mensaje intimidatorio al entonces candidato presidencial y hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de Instagram.

La decisión ratificó la condena inicial impuesta por un juez, que fijó una pena de 6 años y 4 meses y el pago de 30 salarios mínimos de multa.

Una pieza clave en el proceso fue el testimonio de la expareja de Piñarete, quien aseguró que el acusado manejaba la cuenta desde la que se envió el mensaje y que incluso la cerró tras hacerse pública la amenaza. El tribunal valoró este testimonio como un indicio sólido de autoría, descartando la versión de una posible suplantación.

El mensaje enviado por Piñarete el 10 de agosto de 2022 contenía expresiones violentas y explícitas: “Das asco pichurria. Meterte un indumil es poco, mejor unas 15. Dejarte la cabeza llena de metralla…”. Para la Sala Penal, el contenido evidenció una clara intención de intimidar y generar zozobra, por lo que fue catalogado como una amenaza de alto impacto contra un dirigente político.



La defensa intentó controvertir el caso argumentando que Gutiérrez no era candidato presidencial al momento de los hechos. No obstante, el Tribunal recordó que el tipo penal no exige esta condición, sino que se trate de un dirigente político, calidad que Gutiérrez mantenía por su trayectoria y liderazgo en el movimiento Creemos.

Finalmente, la sentencia destacó la actitud desafiante del condenado durante las audiencias y señaló que la decisión constituye un precedente importante frente al uso indebido de redes sociales para intimidar o acosar, reiterando que estos comportamientos generan responsabilidad penal y consecuencias ejemplares.