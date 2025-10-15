Gobierno y Ecopetrol se despachan contra XM por alertas de apagón: alimenta a la oposición

El Gobierno Nacional se está despachando contra XM en medio del estrés que supuso para el sistema el mantenimiento de la planta de importación de Cartagena e, incluso, está acusando a la compañía de no estar actuando con neutralidad en el sistema.

XM es el cerebro del Sistema Interconectado Nacional y es la encargada de operar el sistema eléctrico del país. Los informes internos de XM llevaron, por ejemplo, a la decisión de priorizar el gas para las plantas térmicas y evitar un apagón durante el mantenimiento de la planta SPEC en Cartagena. Sin embargo, al Gobierno parecen molestarle esa clase de informes.

SPEC confirmó que trabajos de mantenimiento se realizaron según cronograma Foto: @SpecLng

“Nunca había visto tan activo a XM advirtiendo apagones, prendiendo alarmas, no lo hizo en los años anteriores, no lo hizo en los gobiernos anteriores, ahora aquí toda la semana nos sacan estudios. Insisto, al margen de eso hay personas, hay funcionarios, hay líderes allí que hacen un muy buen trabajo, que nos han acompañado, por ejemplo, durante todos estos cinco días, a ellos nuestro reconocimiento. Pero sin duda alguna, como lo dijo el presidente de Ecopetrol, cosa que secundo, pues pareciera también que hay intereses políticos de alimentar los discursos de la oposición”, dijo el ministro de Minas, Edwin Palma.

Ministro de minas y energía Edwin Palma. Foto: X @PalmaEdwin

XM es una filial de ISA, que a su vez es propiedad mayoritariamente de Ecopetrol. Técnicamente pertenece al Gobierno, aunque hay acuerdos para mantener una autonomía técnica por su papel en el sistema eléctrico. En la petrolera tampoco están conformes con las alertas de XM.



“Desde allá estamos percibiendo señales, especulando y haciendo anuncios que no producen una realidad, señor ministro. Nos toca hacer un gran esfuerzo con ISA para que, aun respetando ese marco de independencia y autonomía, se siga aportando como venía comportándose hasta hace unos años, como un actor independiente, neutral, frente a las situaciones de caos y crisis del mercado”, dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Ricardo Roa Foto: Blu Radio

Durante el mantenimiento, Ecopetrol ha afectado sus propios intereses para evitar cortes de suministro a otros usuarios de la industria.

“Hemos estresado nuestros activos como nunca antes, reduciendo la producción, apagando unidades en nuestras refinerías para no consumir gas y haciendo esfuerzos importantes para abastecer de electricidad campos que en otros momentos se abastecían de gas para asegurar la producción. Entonces, todavía no podemos hacer el parte de victoria, pero seguimos trabajando con la expectativa, ministro, de que rápidamente resolvamos la situación”, agregó Roa.