MinMinas despachará desde Medellín para garantizar energía y gas durante mantenimiento de Spec

El Ministerio de Minas y Energía está desplegando un plan de choque para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas durante el mantenimiento de la principal planta de importación que tiene el país: la regasificadora de Cartagena (Spec), que incluye trasladar el despacho del ministro de Minas, Edwin Palma, a la sede de XM en Medellín (el corazón del sistema eléctrico).

Spec se apagará este viernes y durante cinco días estaría fuera de servicio, lo que implica que el país debe atender al mercado exclusivamente con gas colombiano, un hecho que tiene bajo presión a los agentes del sistema. Los informes del CNO de finales de septiembre apuntaban a que no apareció todo el gas que se necesitaba y que una parte de la demanda quedaría descubierta.

Torre energía eléctrica. Foto: Twitter @MinMinas.

Por cuenta de los faltantes de gas, el Gobierno estableció una fila de entrega del gas natural que le da prioridad a los hogares y también a las plantas de generación de energía térmica en la Costa Caribe (que atienden a la mitad de la región). El último lugar de la fila (y quien está en riesgo de racionamiento) es la industria colombiana, que se considera como demanda no esencial.

"El Gobierno reafirma que todas las plantas térmicas estarán disponibles y que existe un plan detallado para cubrir la demanda diaria de gas durante los cinco días de mantenimiento, con volúmenes proyectados que ascienden a 540.213 MBTU (millones de Unidades Térmicas Británicas) distribuidos de forma coordinada", señaló el Ministerio de Minas en un comunicado.



Por otro lado, el Gobierno desplegará visitas a las plantas de generación de energía y a la infraestructura de Spec "con el fin de supervisar directamente las operaciones y dar un parte de tranquilidad a los usuarios colombianos".