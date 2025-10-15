Advierten falla en el sistema eléctrico de la planta SPEC de Cartagena

Durante la mañana de este miércoles 15 de octubre se confirmó una falla eléctrica en la planta de regasificación SPEC LNG, ubicada en Cartagena, pocas horas después de que la compañía anunciara la finalización exitosa de su mantenimiento anual programado. Aunque la situación fue controlada, generó preocupación en el sector energético, pues esta terminal es clave en el suministro de gas natural del país.



SPEC LNG completó su mantenimiento, pero registró una falla eléctrica

Según el comunicado oficial, los trabajos de mantenimiento realizados entre el 10 y el 14 de octubre se desarrollaron conforme al cronograma. Las labores incluyeron inspecciones preventivas en los equipos principales y en la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) para asegurar la confiabilidad operativa.

José María Castro, gerente general de la compañía, señaló que la coordinación con las autoridades y los usuarios de la infraestructura permitió cumplir los objetivos técnicos y restablecer el servicio de manera segura. Además, confirmó que el viernes 17 de octubre la terminal recibirá un buque metanero con 70.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) proveniente de Estados Unidos, destinado a garantizar el suministro energético.

Sin embargo, hacia las 9:30 de la mañana de este miércoles, SPEC informó sobre una interrupción automática en el sistema eléctrico de la terminal, medida de protección diseñada para evitar daños por sobrecarga.

Atención: A esta hora hay una falla eléctrica en la planta de regasificación SPEC ubicada en Cartagena. Vía @UltimaHoraBLU @BluRadioCo pic.twitter.com/PP5Tc6OMyL — Ricardo Ospina (@ricarospina) October 15, 2025

La falla fue controlada y no afectó la seguridad

La empresa explicó que su equipo técnico, junto con especialistas de Hoegh, operador de la unidad flotante FSRU, trabaja en la identificación de las causas y en la pronta recuperación del sistema.

SPEC notificó a las autoridades competentes y a los agentes del mercado para garantizar el suministro de gas mientras se normaliza la operación. La compañía aclaró que la falla no representa un riesgo estructural ni de seguridad, y recordó que la terminal mantiene una confiabilidad superior al 99% desde su entrada en operación en 2016.

Desde entonces, SPEC LNG ha recibido más de 152 buques metaneros y entregado cerca de 190.000 millones de pies cúbicos de gas natural, aportando más del 60% de la generación térmica nacional. La empresa reafirmó su compromiso con la estabilidad energética del país y aseguró que el servicio se restablecerá pronto.