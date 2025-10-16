Principal sindicato de Ecopetrol plantea reabrir debate sobre fracking en medio de crisis de gas

En medio de la crisis por la falta de gas importado, desatada por una falla luego del mantenimiento de la planta de importación de Cartagena (Spec), la USO se prepara para replantear su posición oficial frente al fracking y una mayoría del sindicato ya ve con otros ojos los pilotos de evaluación y desarrollo que este gobierno suspendió.

Hoy la discusión pública es si el país debe construir una planta de importación en Coveñas o una en La Guajira, pero el problema de fondo es la falta de gas nacional. Por eso, la USO está planteándose cambiar de postura frente a los yacimientos no convencionales.

"La USO, en el año 2019 en una asamblea nacional de delegados en Bucaramanga, tomó una decisión por absoluta mayoría, decirle no a los pilotos de fracking, pero han transcurrido 6 años, no tenemos hallazgos nuevos ni de petróleo ni de gas lo que estamos haciendo es trabajando en los campos maduros ¿cierto?, y la importación de gas tiene una tendencia creciente por eso consideramos que es importante aperturar nuevamente ese debate", dijo el presidente de la USO, Cesar Loza.

A finales de este año la USO tendrá reuniones generales en las que se planteará la posibilidad de que el sindicato cambie la postura antifracking. Prohibir el fracking fue una bandera de campaña del hoy presidente Gustavo Petro, al punto que su gobierno llevó al Congreso un proyecto de ley que prohibía la técnica, pero que no fue aprobado por el Congreso.



Las asambleas de fin de año de la USO incluirán un capítulo especial para analizar el desarrollo del yacimiento petrolífero, Vaca Muerta, en Argentina, el cual produce en la actualidad unos 422 mil barriles de petróleo y podría llegar al millón en cuestión de meses. Es considerada una cuenta tan prometedora como el Permian en Texas.

Para Loza hoy es contradictorio que el país se niega a hacer fracking en el territorio, pero tiene que importarlo de países que sí lo hacen como Estados Unidos. De hecho, mientras el presidente ha pedido a Ecopetrol que venda sus operaciones en el Permian, la USO ha advertido que esa decisión puede ser negativa para las finanzas de la compañía.

"Esos yacimientos del Permian le permiten a Ecopetrol garantizar el 13% de sus reservas, venderlos sería contraproducente porque Ecopetrol perdería más valor", aseguró el líder sindical.

Publicidad

Ecopetrol tiene suspendidos los pilotos de fraking en línea con las órdenes del gobierno y su presidente Ricardo Roa anunció que la compañía comenzará el desarrollo de una planta de importación en Coveñas y dará vía libre a una segunda planta que TGI quiere construir en Ballena (La Guajira).