Planta de regasificación de Cartagena confirmó el restablecimiento de sus operaciones

gas.jpg
BLU Radio. Gas / FOTO: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Se normalizó la importación de gas natural en el país. La planta de regasificación de Cartagena, Spec confirmó que reinició sus operaciones ayer en la tarde como estaba previsto, después de siete días, cinco de mantenimiento programado y otros dos de contingencia.

La falta de gas en el mercado colombiano dejó en evidencia la falencia en el suministro de gas. Como consecuencia de esa falla, Ecopetrol se vio obligada a reducir su producción, no solamente de petróleo, sino también de diésel y gasolina.

En medio de la contingencia grandes industrias reportaron también reducciones en su capacidad de producción por cuenta de la dificultad para conseguir gas. Otras, en cambio, tuvieron que acudir a sustitutos de combustible más caro para operar.

