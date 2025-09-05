"Ecopetrol no puede negociar gas con entidades del Gobierno venezolano": Mónica de Greiff

En medio del debate sobre la seguridad energética de Colombia y la intención del Gobierno de importar gas desde Venezuela antes de finalizar el año, la presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, fue enfática: la petrolera estatal no puede realizar negocios con empresas estatales venezolanas debido a las sanciones internacionales que pesan sobre ese país.

Ecopetrol, al estar listada en la Bolsa de Nueva York, tiene unas restricciones muy específicas si negocia con Venezuela, que podrían llegar a ser el deslistamiento de la acción y sanciones económicas graves explicó De Greiff en entrevista con Mañanas Blu.

Importar gas de Venezuela: un reto técnico y político

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el país importará gas desde Venezuela en los próximos cuatro meses con el objetivo de aliviar el bolsillo de los hogares y garantizar la seguridad energética. Según cifras de Naturgas, Colombia ya importa el 17% del gas que consume y, de no activar nuevos campos, esa cifra podría llegar al 56% en 2029.

Para el Gobierno, la cercanía de las reservas venezolanas hace lógica la importación. “No tiene sentido que en Venezuela quemen gas mientras nosotros lo limitamos en Colombia. Hay que superar cualquier barrera”, dijo Palma.

Sin embargo, expertos advierten que no se trata solo de un asunto técnico, sino de las complejas relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, además de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La posición de Ecopetrol frente a las restricciones

De Greiff reiteró que la junta de Ecopetrol no ha recibido ninguna solicitud oficial para importar gas desde Venezuela. “No hemos aprobado ninguna operación en ese sentido y, de hecho, si lo hiciéramos estaríamos en riesgo de sanciones que afectarían directamente la estabilidad de la compañía y la confianza de los inversionistas”, aclaró.

La ejecutiva precisó que las sanciones aplican a empresas con capital público. Por ello, si un privado negocia con otro privado en Venezuela, podría estar exento de sanciones, aunque la complejidad de estas operaciones genera dudas en el sector.

El caso Monómeros: un espejo del gas venezolano

El tema no se limita al gas. El presidente Gustavo Petro ha manifestado su interés en que Ecopetrol adquiera Monómeros, empresa de fertilizantes en manos del gobierno venezolano. La respuesta de la presidenta de la junta fue tajante: “No podemos negociar con empresas de propiedad estatal venezolana. Sería exactamente el mismo caso del gas”.

De Greiff advirtió que, en caso de una orden presidencial en esa dirección, Ecopetrol quedaría expuesto a sanciones de la SEC y a graves consecuencias financieras. “No creo que el presidente quiera meter a la compañía en esos líos”, añadió.

La polémica por CrownRock y el rol de la Junta

En la entrevista también salió a relucir el fallido negocio con CrownRock en Estados Unidos, operación que se detuvo pese a tener aval inicial de un comité interno. De Greiff aclaró que “cinco miembros de la junta votaron en contra y cuatro a favor, de modo que no se aprobó la compra”. Además, negó que la decisión obedeciera a una instrucción directa del presidente Petro.

“La junta actúa de manera colegiada y no recibimos órdenes del Gobierno en el día a día. Yo no hablo con el presidente desde hace más de dos años”, señaló la presidenta del directorio de Ecopetrol.

Confianza en Ricardo Roa y la transparencia corporativa

Otro de los puntos sensibles abordados fue la situación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, investigado por presuntos vínculos y decisiones cuestionadas. De Greiff sostuvo que la junta confía en el debido proceso y mantiene el respaldo al directivo.

“Ecopetrol cree en la presunción de inocencia. Por eso contratamos a la firma Covington para evaluar los riesgos legales y seguimos con atención cada paso de los procesos”, afirmó.

En relación con denuncias recientes sobre presuntas irregularidades en contratos de regasificación, la presidenta fue enfática: “Es absolutamente falso que la junta haya adjudicado un negocio a Gaxi o a cualquier otra empresa. Ese proceso lo lidera directamente Ecopetrol, bajo estrictos criterios técnicos”.

Un futuro energético en disputa

Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de importar gas venezolano para contener los precios internos y garantizar el suministro, Ecopetrol se concentra en acelerar proyectos como Sirius, en asociación con Petrobras, en el Caribe colombiano.

Estamos haciendo todo lo que está en nuestras capacidades para que el gas de Sirius entre lo más pronto posible a Colombia. Esa es nuestra prioridad concluyó De Greiff.