"Queremos allanar el camino para poder adquirir Monómeros": minminas Palma tras visitar Barranquilla

Avanzar en el proceso de compraventa de Monómeros fue el objetivo que aseguró haber cumplido el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, con su visita a la empresa colombo-venezolana de fertilizantes ubicada en la zona industrial de Barranquilla, donde estuvo reunido este viernes con el equipo directivo y con el sindicato de trabajadores.

Palma, quien ha sido designado por el Gobierno para liderar estas negociaciones, sostuvo que vale la pena hacer de Monómeros una empresa pública, dado el importante trabajo que realiza esta compañía para el agro del país y su capacidad de generación de empleo.

"Por eso queremos insistir en la posibilidad de allanar el camino para que el Estado colombiano, por cualquier vía que sea, pueda adquirir esta compañía en beneficio del pueblo colombiano y de nuestras familias campesinas", dijo.

La visita de Palma se da en medio de un ambiente de incertidumbre regional, luego de que Estados Unidos incluyó recientemente al presidente venezolano Nicolás Maduro en una lista de “terroristas mundiales”, lo que ha reavivado las dudas sobre el futuro de la empresa y su composición accionaria.

Sin embargo, el ministro indicó que los 1.700 puestos de trabajo directos e indirectos que genera Monómeros son una de las varias cifras que demuestran, no solo la estabilidad del empleo, sino el potencial de crecimiento de esta compañía, contrario a los rumores de crisis que la rodean.

"Están operando aun teniendo adversidades, y cómo será si le ponemos todos los vientos a favor: si se puede acceder a créditos, si se puede acceder a otros mercados internacionales, a capitalización y a inversiones, esta sería una gran compañía de todos los colombianos", manifestó.