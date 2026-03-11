Cae en Bucaramanga hombre que robaba huellas para tramitar créditos y hacer compras

Un hombre de 36 años fue capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga señalado de suplantar identidades para realizar trámites financieros y solicitar créditos a nombre de terceros utilizando huellas dactilares falsificadas.

Durante la investigación las autoridades establecieron que el hombre elaboraba huellas dactilares falsas con gel de látex, las cuales posteriormente empleaba para realizar trámites financieros, solicitudes de préstamos y otras diligencias comerciales en diferentes entidades, suplantando la identidad de sus víctimas para obtener beneficios económicos.

El hombre fue capturado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en vía pública, en la carrera 1 con calle 37 del barrio La Joya, donde los investigadores hicieron efectiva una orden de captura que pesaba en su contra por los delitos de falsedad en documento privado en concurso homogéneo y uso de documento falso.

Las indagaciones adelantadas por la SIJIN permitieron documentar este mecanismo con el que el hombre lograba burlar los controles de verificación en algunas gestiones administrativas y financieras.



El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que este resultado hace parte de las acciones que adelantan las autoridades para combatir delitos que afectan la confianza de los ciudadanos.

“Este resultado evidencia el trabajo investigativo y operativo que adelanta la Policía Nacional en Bucaramanga para contrarrestar las conductas delictivas que afectan la seguridad y la confianza de los ciudadanos, especialmente aquellas relacionadas con la suplantación de identidad y el fraude en entidades financieras”, indicó el oficial.

El detenido presenta varias anotaciones judiciales por delitos como amenazas, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado, fuga de presos y receptación de automotor.