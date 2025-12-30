En vivo
Incendio en comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga; habría sido por un cortocircuito

Incendio en comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga; habría sido por un cortocircuito

De acuerdo con la información entregada por la institución, la situación obligó a una evacuación preventiva del personal, mientras organismos de socorro y unidades policiales atendían la emergencia. La rápida reacción permitió evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio.

