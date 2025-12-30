Incendio en comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga; habría sido por un cortocircuito

Un incendio registrado hacia la 1:00 a.m. de este martes 30 de diciembre, en el tercer piso del Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga fue controlado de manera oportuna gracias a la activación de los protocolos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con la información entregada por la institución, la situación obligó a una evacuación preventiva del personal, mientras organismos de socorro y unidades policiales atendían la emergencia. La rápida reacción permitió evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio.

El teniente coronel Misael Quiroga Morales, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que la preparación del personal y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad fueron determinantes para controlar el incendio y garantizar la continuidad del servicio a la ciudadanía.

En la atención del incidente participaron la Policía Nacional, las autoridades locales y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad del municipio.



De manera preliminar, las autoridades señalaron que un cortocircuito habría sido la causa del incendio, aunque actualmente se adelantan verificaciones técnicas y periciales para establecer con exactitud el origen del hecho y evaluar las condiciones estructurales del inmueble.