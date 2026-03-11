Es una discusión normal, tenemos que unirnos: Peñalosa y Gaviria sobre fórmula Valencia-Oviedo

Tras los resultados de la "Gran Consulta por Colombia" el pasado domingo, el panorama político se ve marcado por una tensión pública entre la ganadora, Paloma Valencia, y el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo. Mientras Valencia se consolida con más de 3.300.000 votos, la posibilidad de que Oviedo —quien obtuvo más de 1.250.000 sufragios— sea su fórmula vicepresidencial ha generado un intenso debate debido a diferencias ideológicas.



Debate público y la "historia patria"

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien obtuvo 162.000 votos en la consulta, lamentó que la discusión entre Valencia y Oviedo no se haya mantenido en el ámbito privado. Según Peñalosa, temas como el acuerdo de paz o la situación en la Franja de Gaza, que Oviedo ha citado como puntos de discordia, son asuntos de "historia patria" que no deberían desviar la atención de los problemas urgentes del país.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. Foto: AFP

Para Peñalosa, lo fundamental es definir qué candidato garantizará la seguridad y el progreso para los sectores más pobres, calificando como "indiferente" quién sea finalmente el candidato a la vicepresidencia.



Diferencias naturales en una coalición de diversos

Por otro lado, Aníbal Gaviria, quien también participó en la consulta logrando 150.000 votos, ofreció una lectura más optimista. Gaviria rechazó el término "fractura" y comparó el proceso de la coalición con un "noviazgo", donde es natural que surjan diferencias antes de formalizar un compromiso.

Aníbal Gaviria. Foto: Blu Radio.

A diferencia de Peñalosa, Gaviria considera positivo que el país vea que personas con pensamientos distintos pueden unirse bajo propósitos comunes, como la defensa de la democracia y la seguridad.



El camino hacia un acuerdo programático

A pesar de las posturas encontradas sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros temas sensibles, Gaviria sostiene que existen coincidencias básicas innegables entre los miembros del equipo, especialmente en la lucha contra el autoritarismo y el fortalecimiento de las instituciones.

El exgobernador se mostró confiado en que las conversaciones entre Valencia y Oviedo llegarán a buen término, subrayando que el respeto debe primar sobre la necesidad de que todos "bajen la cabeza" ante un solo pensamiento.



Escuche aquí la entrevista: