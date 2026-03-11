En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / MinTrabajo defiende polémico decreto sobre negociación colectiva entre sindicatos y empresas

MinTrabajo defiende polémico decreto sobre negociación colectiva entre sindicatos y empresas

Según el ministro, la iniciativa tiene un respaldo jurídico sólido y responde a estándares internacionales en materia de derechos laborales.

Sanguino, señalado por presunto tráfico de influencias relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá.
Sanguino, señalado por presunto tráfico de influencias relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá.
X: @MintrabajoCol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad