MinTrabajo defiende polémico decreto sobre negociación colectiva entre sindicatos y empresas

El reciente decreto del Gobierno nacional que habilita la negociación colectiva multinivel entre sindicatos y empresas privadas ha generado un fuerte debate entre trabajadores, empresarios y analistas laborales. Mientras las centrales obreras celebran lo que consideran un avance en el fortalecimiento sindical, gremios empresariales expresan preocupación por el posible impacto económico y jurídico de la medida.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la legalidad y el propósito del decreto, que busca ampliar el alcance de las negociaciones laborales más allá de una sola empresa, permitiendo que sindicatos de una misma industria negocien condiciones comunes con múltiples compañías del sector.

Según el ministro, la iniciativa tiene un respaldo jurídico sólido y responde a estándares internacionales en materia de derechos laborales. “Este decreto tiene todos los fundamentos legales. Se ampara en las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, que reconoce el derecho colectivo a la negociación que tienen los trabajadores y sus organizaciones sindicales”, afirmó Sanguino durante la entrevista.

Un modelo de negociación por industria

Actualmente, en Colombia la negociación colectiva se realiza principalmente entre un sindicato y la empresa específica donde trabajan sus afiliados. Con el nuevo decreto, los sindicatos de una misma rama económica podrían presentar un pliego unificado y negociar en una sola mesa con varias empresas o con los gremios que las representan.



Sanguino explicó que esta modalidad busca corregir desequilibrios en el mercado laboral y evitar que los salarios se conviertan en un factor de competencia entre empresas. “Este decreto busca que podamos tener un escenario mucho más eficaz para articular mercados laborales equilibrados, coordinados y socialmente sostenibles”, señaló.

De acuerdo con el jefe de la cartera laboral, el modelo no es una innovación exclusiva de Colombia, sino que está respaldado por experiencias internacionales y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), particularmente los convenios 98 y 154, ratificados por el país.

El ministro sostuvo que el objetivo es superar la fragmentación sindical y permitir negociaciones más amplias entre trabajadores y empresarios. “Nos apoyamos en evidencia empírica de experiencias en todo el mundo donde el fortalecimiento de las organizaciones sindicales permite construir escenarios de negociación con los empresarios agrupados en sus gremios”, explicó.

Publicidad

Preocupación en el sector empresarial

A pesar de la defensa del Gobierno, la iniciativa ha sido recibida con escepticismo por parte de varios gremios empresariales. Entre los principales cuestionamientos se encuentra el hecho de que un mecanismo similar había sido discutido durante el trámite de la reforma laboral y no prosperó en el Congreso, lo que para algunos sectores podría generar dudas sobre su legitimidad.

Otro de los puntos sensibles es el posible impacto en pequeñas y medianas empresas, que temen verse obligadas a cumplir acuerdos negociados por grandes compañías con mayor capacidad financiera.

María Elena Espinosa, presidenta de ACOPI, advirtió que existe el riesgo de que las condiciones pactadas en grandes corporaciones terminen trasladándose a empresas más pequeñas. En ese sentido, señaló que “lo que se negocie en las grandes compañías con los grandes sindicatos es lo que se va a reflejar en todas las empresas del país”.

Publicidad

El decreto, sin embargo, incluye cláusulas de adaptabilidad destinadas a reducir los impactos económicos en las pymes, un punto que el Gobierno considera clave para mantener el equilibrio entre competitividad empresarial y derechos laborales.

La defensa del Gobierno

Durante la entrevista, Sanguino también respondió a las críticas sobre una supuesta imposición del modelo. El ministro insistió en que la norma no obliga a las empresas a adoptar un esquema específico de negociación, sino que simplemente habilita un escenario adicional para ejercer el derecho a la negociación colectiva.

“Estamos hablando de acceder a un derecho, no estamos estableciendo una obligación para nadie”, subrayó. En esa misma línea agregó que el decreto no define salarios ni beneficios, sino que establece el marco para que sindicatos y empresas negocien en una misma mesa.

“No estamos presuponiendo cuáles son las condiciones salariales o laborales que resultarán de esa negociación colectiva”, explicó el ministro, al aclarar que el contenido final dependerá exclusivamente de los acuerdos alcanzados entre las partes.

El precedente en el sector público

Para respaldar su argumento, el ministro citó como antecedente la experiencia reciente del sector público. En 2024 el Gobierno aplicó un modelo similar mediante el Decreto 243, que permitió negociar en una sola mesa con sindicatos del Estado.

Según Sanguino, ese proceso logró consolidar acuerdos en un plazo de 40 días y evitó múltiples conflictos laborales dispersos. “Una sola mesa arrojó un acuerdo favorable para los trabajadores y también para el Estado colombiano, evitando una multiplicidad de conflictos laborales fragmentados”, afirmó.

Un debate que apenas comienza

El nuevo decreto se produce en un contexto de baja sindicalización en Colombia, donde apenas el 4,5 % de los trabajadores está afiliado a un sindicato, según datos del Ministerio de Trabajo. Para el Gobierno, la medida podría fortalecer la representación de los trabajadores y mejorar la coordinación en el mercado laboral.

Publicidad

Sin embargo, para varios sectores empresariales el desafío será garantizar que los acuerdos colectivos no generen cargas desproporcionadas para empresas de menor tamaño ni afecten la competitividad.

Mientras tanto, el debate sobre la negociación colectiva multinivel promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda laboral del país, especialmente tras el estancamiento de la reforma laboral en el Congreso. La implementación del decreto y las primeras negociaciones que surjan bajo este esquema serán determinantes para medir su impacto real en la economía y en las relaciones laborales de Colombia.