¿Por qué no se debería usar la bandeja de los aviones? Azafata revela "asqueroso" detalle

Viajar en avión para muchos es la manera más cómoda de movilizarse, en especial cuando se trata de largas distancias. Sin embargo, una azafata con más de una década de experiencia reveló detalles poco conocidos de lo que ocurre al interior de una cabina durante los vuelos. Sus comentarios sorprendieron a usuarios de redes sociales y a millones de viajeros.

Charity Moore, tripulante de cabina y quien cuenta con más de 12 años trabajando en vuelos comerciales, utilizó su cuenta de TikTok para contar varias situaciones que ha presenciado en su trabajo y explicó por qué hay prácticas comunes de los pasajeros que pueden resultar poco higiénicas.



¿Por qué no se debería usar la bandeja de los aviones? Azafata revela la razón

¿Por qué no usar la bandeja del avión? Freepik

Uno de los aspectos que más generó curiosidad en su relato tiene que ver con las bandejas plegables que están en el reverso de los asientos, mismas que son utilizadas por la mayoría de los pasajeros para comer o apoyar objetos como computadores y tabletas.

Moore explicó que estas superficies no siempre están tan limpias como muchos creen. “En primer lugar, tenemos a la gente que pone los pies en la mesa plegable; esto es asqueroso”, afirmó en su video.



De acuerdo con la mujer, la práctica es más común de lo que muchos se imaginan y por ello recomienda evitar poner alimentos directamente sobre la bandeja. “No pongan nada en la mesa plegable que luego vayan a llevarse a la boca, por las bacterias que pueden haber allí”, agregó.



Qué situaciones pueden afectar la higiene dentro de un avión

La tripulante no solo habló de ello, sino que además mencionó otras situaciones que, desde su experiencia, pueden ocasionar problemas de higiene al interior del avión.

Entre ellas, cambiar pañales de bebés directamente en los asientos, algo que según Moore ocurre con frecuencia en los vuelos. La azafata también hizo un llamado a los padres para que utilicen los baños del avión, los cuales están preparados para estas situaciones. “Tenemos la práctica muy común y constante de cambiar el pañal del bebé en el asiento. Es antihigiénico cambiarle el pañal a tu bebé allí. Por favor, usa el baño”, expresó.

Publicidad

Por qué no se recomienda viajar en shorts o pantalonetas

Otra recomendación que lanzó la azafata, y que sorprendió a muchos, está relacionada con la ropa que se usa al viajar. Si bien muchos pasajeros prefieren usar prendas cortas por comodidad, Moore señala que lo mejor es evitar ese tipo de vestimenta. “Vemos muchas cirugías; en particular pacientes de levantamiento de glúteos brasileño con sangre en la ropa y filtraciones”, relató al recordar algunas situaciones que ha presenciado en cabina.

De hecho, recordó otro episodio en el que un pasajero mayor sufrió un accidente durante el vuelo. “Una vez tuve un vuelo en el que un hombre mayor se orinó en los pantalones. La orina traspasó el asiento”, contó.

De acuerdo con Moore, estas experiencias no buscan generar alarma en los viajeros, sino recordar que los aviones son espacios con alto tránsito de personas, por lo que es necesario mantener medidas básicas de higiene y cuidado durante el viaje.