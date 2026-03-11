Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

El Dorado Mañana es uno de los sorteos de chance más consultados por los jugadores en Colombia. Su realización diaria y su atractivo plan de premios lo han convertido en una alternativa popular para quienes buscan acertar el número ganador y obtener recompensas económicas importantes.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 11 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El valor del premio en el Dorado Mañana depende del tipo de apuesta realizada y de la cantidad de cifras acertadas por el jugador. El plan oficial de pagos por cada peso apostado se distribuye de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que incrementó las probabilidades de obtener premios adicionales. Este ajuste también despertó mayor interés entre los apostadores frecuentes, fortaleciendo la popularidad del Dorado Mañana dentro de los juegos de chance más seguidos en el país.



Horario del sorteo Dorado Mañana

El Dorado Mañana cuenta con un horario definido que permite a los jugadores conocer los resultados el mismo día en que realizan su apuesta. La programación del sorteo es la siguiente:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Este horario fijo facilita que los participantes consulten rápidamente los resultados y verifiquen si su número resultó ganador.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro del premio.

De acuerdo con la operadora Paga Todo, cuando el valor ganado es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, los jugadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago se realice de forma rápida y segura, garantizando que los ganadores reciban su dinero sin inconvenientes.