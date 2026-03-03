En vivo
Pago de Colombia Mayor seguirá por 20 días: piden evitar filas o madrugar en Bucaramanga

Prosperidad Social aseguró que no es necesario llegar desde la noche anterior. En Santander hay más de 600 puntos de pago y la entrega se extenderá hasta el 20 de marzo.

Filas de adultos mayores en el centro de Bucaramanga
Filas de adultos mayores en el centro de Bucaramanga
// Blu Radio
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 3 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

