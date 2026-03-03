Pago de Colombia Mayor seguirá por 20 días: piden evitar filas o madrugar en Bucaramanga

Desde la noche anterior decenas de beneficiarios del programa Colombia Mayor comenzaron a llegar al centro de Bucaramanga para asegurar un turno y reclamar el bono de $230.000 que entrega el Gobierno nacional.

"Desde ayer estoy haciendo fila": adultos mayores beneficiados con el bono económico del Gobierno Nacional. Denuncian enormes filas para realizar el proceso en Bucaramanga. Informa @JulianMejiaPil #MañanasBlu pic.twitter.com/tvJiGOfdO0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 3, 2026

Las filas rodearon las oficinas principales del sector de La Perla. Hombres y mujeres de la tercera edad, algunos con bastón y otros en silla de ruedas, soportaron largas horas de espera bajo el sol.

“Perdí todo el día y hoy estoy aquí desde las 5:00 de la mañana. Hay gente desde anoche”, contó uno de los adultos mayores afectados.



Varios beneficiarios hicieron un llamado para que el proceso sea más ágil y se habiliten más puntos de atención, debido a las dificultades físicas que enfrentan durante las extensas jornadas.

Ante las aglomeraciones, Prosperidad Social explicó que la alta asistencia se debe a que este año el programa creció de manera histórica.

La gerente regional en Santander, Luz Helena Torres, señaló que el número de beneficiarios pasó de 80.000 a más de 144.000 en el departamento.

Publicidad

Además, el subsidio aumentó de $80.000 a $230.000 por ciclo y actualmente se está pagando un acumulado de $460.000, correspondiente a los ciclos 1 y 2 de 2026.

“El proceso se retrasó por la escogencia del operador, pero estaremos pagando hasta el 20 de marzo. No es necesario madrugar ni hacer filas interminables”, indicó la funcionaria.

Prosperidad Social reiteró que en Santander hay más de 600 puntos habilitados para el cobro, de los cuales 120 están en Bucaramanga y más de 106 en el área metropolitana.

Publicidad

Según la entidad, muchos adultos mayores siguen concentrándose en el punto principal, mientras que otros lugares permanecen vacíos, especialmente en barrios como La Concordia, Girardot y San Francisco.

El llamado es a distribuir la asistencia durante los días de pago para evitar aglomeraciones y proteger la salud de los beneficiarios.