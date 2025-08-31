Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Denuncian que Prosperidad Social no entrega subsidios a Centros de Adultos Mayores en Santander

Denuncian que Prosperidad Social no entrega subsidios a Centros de Adultos Mayores en Santander

La Asociación Santandereana de Centros de Bienestar del Adulto Mayor alertó que el Estado adeuda más de 16 meses de subsidios, situación que compromete la vida digna de cientos de adultos mayores que cuentan con el beneficio del programa.

Foto referencia Adultos Mayores
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 31, 2025 05:37 p. m.

La Asociación Santandereana de Centros de Bienestar del Adulto Mayor (ASCBAM), junto al reconocido líder social Albeiro Vargas, conocido como el Ángel de Bucaramanga, lanzaron un llamado urgente al Gobierno nacional por la crítica situación financiera que atraviesan estas instituciones en Santander y otras regiones del país.

De acuerdo con el comunicado, los Centros de Bienestar acumulan más de 16 meses sin recibir los giros del programa Colombia Mayor, lo que pone en riesgo la alimentación, atención médica y cuidados básicos de cientos de adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

“Se están desconociendo derechos adquiridos y se está comprometiendo la vida digna de esta población”, advirtieron los voceros de ASCBAM.

El reclamo se da mientras el presidente Gustavo Petro anunció la ampliación del programa Colombia Mayor, que beneficiará a tres millones de adultos mayores en todo el país.

Además, está previsto el aumento de la transferencia económica del programa, que pasará de 80.000 a 230.000 pesos mensuales para las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años.

Sin embargo, la asociación cuestiona que, mientras se proyecta crecer en número de usuarios, aún no se garantiza el cumplimiento con quienes ya hacen parte de este sistema de apoyo.

Publicidad

Albeiro Vargas, quien ha dedicado su vida a la defensa de los adultos mayores, insistió en que la mora estatal golpea directamente a los Centros de Bienestar, que sobreviven con limitados recursos para sostener a los ancianos en abandono. “Un Santander sin ancianos es un Santander sin historia”, expresó.

Finalmente, ASCBAM reiteró su S.O.S. al Gobierno nacional, pidiendo soluciones inmediatas para saldar la deuda y asegurar la sostenibilidad de los hogares que día a día atienden a esta población.

“La falta de apoyo estatal hace más complejo el ejercicio de garantizar un bienestar integral y una vejez digna”, subrayó la organización.

Publicidad

