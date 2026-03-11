Nueva fuga en centro de reclusión transitoria de San Nicolás en Cali

Por varias horas la comunidad del barrio San Nicolás, en el centro de Cali, tuvo que permanecer encerrada en sus casas, evitando a toda costa que algún interno del centro de reclusión transitoria lograra escabullirse, luego de la fuga de varios privados de la libertad de este sitio.

Desde las ventanas, los vecinos registraron el plan candado realizado por la Policía Metropolitana, donde se evidenciaba el despliegue de los uniformados en todo el barrio, para dar con el paradero de los fugados, quienes al parecer habrían intentado salir del lugar por el techo.

Lo que indican las autoridades es que la situación logró ser controlada rápidamente, con la recaptura de los sindicados que lograron fugarse, sin embargo se están realizando conteos para identificar si alguna persona logró evadir a los uniformados.

Ante lo ocurrido el personero de Cali, Gerardo Mendoza, pidió claridad sobre los controles de seguridad que se están implementando en este centro, teniendo en cuenta que no es la primera fuga que ocurre en el lugar.



"Hemos recibido denuncias ciudadanas que alertan sobre una presunta fuga de personas que se encontraban en calidad de detenidas en el centro de reclusión del barrio San Nicolás. Como Ministerio Público hemos activado nuestras funciones de vigilancia preventiva para conocer lo ocurrido, establecer responsabilidades y verificar que se estén adoptando las medidas necesarias", aseguró Mendoza.

Las autoridades se encuentran haciendo patrullajes constantes en los alrededores del centro de detención transitoria, verificando que no haya otro intento de fuga.