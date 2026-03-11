En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Nueva fuga en centro de reclusión transitoria de San Nicolás en Cali

Nueva fuga en centro de reclusión transitoria de San Nicolás en Cali

Las autoridades se encuentran haciendo patrullajes constantes en los alrededores del centro de detención transitoria, verificando que no haya otro intento de fuga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad