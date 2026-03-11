Niño de 11 años acabó con la vida del novio de su madre: la quería defender

Un hecho ocurrido en Filadelfia, Estados Unidos, ha dejado a las autoridades en shock luego de que un niño de tan solo 11 años disparara contra el novio de su madre durante una discusión que tuvo lugar en la vivienda familiar. El hombre, identificado como Jaimeer Jones-Walker, de 30 años, perdió la vida tras recibir un disparo en el rostro.

El caso ocurrió la noche del 5 de marzo en una casa ubicada en la cuadra 1100 de South Peach Street, en el sector de Kingsessing, en el suroeste de la ciudad. De acuerdo con el reporte inicial de la policía, el menor accionó el arma contra el hombre porque presuntamente intentaba defender a su madre en medio de un altercado que escaló a violencia física.



Niño disparó y mató al novio de su madre

Armas, referencia Foto: Pexels

De acuerdo con lo revelado por la policía de Filadelfia, Jones-Walker, quien vivía en Lansdowne, Pensilvania, llegó a la vivienda esa noche y estacionó su vehículo en doble fila antes de entrar al hogar de la mujer.

Dentro del inmueble se produjo una fuerte discusión con la madre del menor. Las autoridades indicaron que la pelea inició de manera verbal y, de acuerdo con las versiones preliminares, pudo terminar en un altercado físico.



En medio de la situación, el menor tomó un arma de fuego y disparó directamente hacia el rostro del hombre. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, el hombre ya había perdido la vida sobre las 11:59 de la noche del pasado 5 de marzo.



Discusión familiar terminó en disparo del menor

El inspector jefe de la policía de Filadelfia, Scott Mall, reveló que todo apunta a que la discusión entre la pareja se salió de control al interior de la vivienda.

De hecho, medios de Filadelfia señalaron que la discusión inició por desacuerdos relacionados con las visitas a un bebé recién nacido que se encontraba hospitalizado.

Los investigadores afirman que el menor habría presenciado cómo el hombre presuntamente agredía a su madre en una habitación de la casa antes de disparar. Tras el incidente, tanto el niño como su madre permanecieron en el lugar y colaboraron con las autoridades mientras se realizaban las primeras diligencias.



¿De quién era el arma?

La policía confirmó que el arma utilizada en el hecho estaba registrada de manera legal a nombre de la madre del niño. El arma fue recuperada por las autoridades en la escena. El vehículo Tesla de Jones-Walker también quedó bajo custodia de la policía como parte de la investigación.

Vecinos del sector aseguraron que las discusiones entre la pareja no eran algo nuevo en el vecindario. Algunos residentes expresaron preocupación por el impacto emocional que este hecho podría tener en el niño. Por ahora, la investigación continúa abierta y la Fiscalía de Distrito estudia si se presentarán cargos relacionados con el caso.