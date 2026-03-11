En vivo
Niño de 11 años acabó con la vida del novio de su madre: la quería defender

Niño de 11 años acabó con la vida del novio de su madre: la quería defender

Las autoridades indicaron que la discusión inició de manera verbal y, de acuerdo con las versiones preliminares, pudo terminar en un altercado físico.

