El pueblo colombiano con nombre de ciudad estadounidense a horas de Bogotá, con quebradas naturales
En el eje cafetero existe un paraíso natural lleno de actividades para realizar y lugares para conocer, que tiene el mismo nombre de una ciudad de Estados Unidos ubicada en el Estado de Pensilvania.
Captan el momento exacto en que avioneta se estrelló en Filadelfia: "Hay varios muertos"
El avión colisionó cerca de un cruce de avenidas en la mayor ciudad de Pensilvania.
Tres heridos y 5 detenidos en un tiroteo en una fiesta del fin del Ramadán en Filadelfia
Uno de los tres afectados por el tiroteo resultó herido antes de que la Policía llegara al lugar, otro por disparos de la Policía y el tercero es un niño con heridas de bala en la mano y no hay detalles aún de la procedencia de esas balas.
Estados Unidos: tiroteo en Filadelfia deja cuatro muertos y al menos ocho heridos
Según el archivo Gun Violence, en 2023 ha habido 339 tiroteos masivos en Estados Unidos.
Ya suman 16 los muertos y más de 60 heridos en 11 tiroteos masivos durante el fin de semana en EEUU
Los tiroteos, la noche del sábado en Filadelfia y la madrugada del domingo en Chattanooga, Tennessee, volvieron a sacudir a un país que enfrenta una epidemia de violencia armada.
Asciende a 8 el número de niños muertos en el incendio de un edificio en Filadelfia, Estados Unidos
Las autoridades de Filadelfia anunciaron que entre los fallecidos, que no han sido identificados oficialmente, hay dos madres y sus hijos.
NBA Playoffs 2021: Philadelphia 76ers baten con comodidad a Atlanta y toman el control de la serie
Tras esta victoria, Philadelphia 76ers consiguió su segundo triunfo en la serie ante Atlanta Hawks en la semifinal de la Conferencia Este de la NBA.
Biden invertirá su última jornada de campaña en un maratón por Pensilvania
La campaña del demócrata anunció que Biden tendrá un acto de campaña el domingo en Filadelfia (Pensilvania) y posteriormente el lunes viajará a diversos lugares del estado.
La campaña en EEUU se vuelca en estados republicanos y Biden promete controlar el COVID-19
En una campaña muy marcada por la pandemia y la alta participación, cerca de 67 millones de personas ya votaron por anticipado, del total de cerca de 230 millones de inscritos, lo que constituye un récord histórico.
Trump recorre EE.UU. y Biden se queda en casa a dos semanas de las elecciones
Después de dos grandes mitines el lunes en Arizona, el mandatario republicano, de 74 años, se dirigía el martes a Pensilvania, un estado clave para ganar la reelección.