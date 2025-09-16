El pueblo colombiano con nombre de ciudad estadounidense a horas de Bogotá, con quebradas naturales

El Eje Cafetero es reconocido como el corazón de la producción de café en Colombia, siendo una de las principales fuentes económicas del país.

Este territorio, ubicado en la región andina, fue declarado en 2011 patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco gracias a su riqueza cultural y sus hermosos paisajes. Sus pueblos coloridos y tradiciones lo convierten en uno de los destinos preferidos y representativos de Colombia.



Pueblo en Caldas con nombre de ciudad estadounidense

Lo que muchas personas no saben es que entre sus hermosos pueblos se esconde un paraíso natural lleno de actividades para realizar y lugares para conocer, que tiene el mismo nombre de una ciudad de Estados Unidos ubicada en el Estado de Pensilvania.

Se trata de Filadelfia, un hermoso y mágico municipio ubicado al noroccidente del departamento de Caldas. Cuenta con una temperatura promedio de 20 grados, destaca por su arquitectura colonia, sus hermosos paisajes y sus festividades.

Filadelfia - Caldas Foto: Alcaldía de Filadelfia - Caldas

Actividades para hacer en Filadelfia - Caldas

En este municipio podrá realizar distintos planes ideales para compartir con su familia, amigos, pareja, o si es amante de la aventura, solo. Algunos de ellos son:



Conocer el Parque Principal, donde se encuentra la iglesia y arquitectura del pueblo. Realizar la ruta del café y visitar las fincas cafeteras que muestran el proceso del producto, desde la siembra hasta la taza. Disfrutar de los paisajes naturales y los distintos miradores que hay, donde podrá tomarse hermosas fotografías. Podrá realizar caminatas ecológicas ya que los alrededores de Filadelfia son ideales, con quebradas y bosques . Ir a la quebrada Despensas, ubicada en la vereda Piedras Blancas, al norte del municipio, donde el agua es cristalina.

¿Cómo llegar desde Bogotá hasta Filadelfia - Caldas?

Viajar desde Bogotá a Filadelfia por carretera demora aproximadamente 5 horas y 45 minutos en carro, saliendo por la autopista norte, pasando por ciudades clave como La Vega, Villeta, Honda y Manizales.

Por su parte, para ir en bus no existe una ruta directa, sin embargo, haciendo un trasbordo podrá llegar en 9 horas. El precio está entre los $60.000 y COP $90.000, dependiendo de la empresa.

Publicidad

Este es el mapa