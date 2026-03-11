En la sede de Medicina Legal de Medellín ya está el cadáver de alias 'Ramiro' abatido en Ituango

Cerca 33 horas de operaciones militares en zona montañosa del Norte de Antioquia dejaron lo que las autoridades han destacado como el 16° bombardeo en este gobierno, tercero este año, el cual dejó abatido a alias 'Ramiro', señalado cabecilla del Frente 18 de las disidencias, junto con otros seis integrantes, cuyos cuerpos ya se encuentran en la sede de Medicina Legal en Medellín.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la operación se desarrolló contra integrantes de este grupo residual que si bien antes estaba bajo las órdenes de alias 'Calarcá', ahora responde a alias 'Iván Mordisco', quien incluso ha enviado refuerzos desde el Cauca hasta el suelo antioqueño.

#Video En la sede de Medicina Legal en #Medellín ya se encuentra el cadáver de alias #Ramiro y los seis miembros más del frente 18 de las Disidencias de las Farc, luego del bombardeo de la fuerza pública en zona rural de #Ituango. #MañanasBlu @Ejercito_Div7 @AndresJRendonC pic.twitter.com/Kz1nTS4xth — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 11, 2026

Tras la operación de interdicción y asalto aéreo se confirmó la captura de una mujer que sería hermana del jefe guerrillero, la cual resultó herida durante los combates y recibió atención médica.

Uno de los puntos que más ha generado controversia contra alias 'Ramiro' es que tras ser sorprendido en una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección en vías de Antioquia en 2024, fue dejado en libertad por estar en procesos que buscaban la paz en el Gobierno nacional.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que una vez fue levantado ese beneficio para el mencionado cabecilla, adelantaron la investigación para ubicar su campamento, ubicado a seis horas de camino en la vereda San Luis, y antes de este golpe hicieron por lo menos cinco intentos previos.

"Inmediatamente conocimos que ya no estaba suspendida la orden de captura, comenzamos a actuar firmemente, porque es un criminal responsable de asesinatos, principalmente de líderes sociales, reclutador de menores, desplazamiento forzado, confinamiento, terrorismo, narcotráfico, creo yo que si uno le sumara las condenas, los años de condena, no le alcanzaría ni esta ni la otra vida para pagarla, eso obviamente no recupera la vida de los colombianos que asesinó, pero de alguna manera mejora y avanza", destacó el funcionario.

Sánchez no dudó en destacar que el ahora abatido era un objetivo de alto valor y que se sintió abandonado por alias 'Calarcá' tras sentirse acorralado por la Fuerza Pública. A la par, exaltó que este año se han adelantando operaciones militares de similar magnitud contra ELN en Catatumbo y en el Guaviare, donde se neutralizaron ocho del cartel de alias 'Iván Mordisco'.

"Cayó alias 'Ramiro', un criminal que llevaba más de 20 años asesinando, extorsionando, secuestrando, generando terror en la zona, confrontándose con otros grupos criminales por el narcotráfico y la minería ilegal. Este es el bombardeo número 16 durante este gobierno, 107 integrantes de los grupos armados ilegales se han neutralizado con cero daño colateral. Si bien es cierto, existe esa voluntad del diálogo, también existe la férrea terminación del estado colombiano para desmantelar las amenazas, porque la paz, al igual que el amor, no se mendiga", manifestó el ministro de Defensa.

Alias 'Ramiro', según las autoridades, llevaba más de dos décadas vinculado a estructuras armadas ilegales, tenía orden de captura por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

Entre los hechos que se le atribuyen figura el desplazamiento forzado de 38 campesinos, entre ellos 11 menores de edad, en la vereda El Cedral, en Ituango, así como homicidios contra civiles señalados de colaborar con el Clan del Golfo.

Justamente, frente a la importancia del abatido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la acción ofensiva y solicitó a la fuerza pública este tipo de bombardeos también contra el Frente 36 de las disidencias al mando de alias 'Chejo' y 'Primo Gay'.

"Así como se han hecho bombardeos contra el Clan del Golfo, contra esta estructura del dieciocho, hoy bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', también se bombardea y se ataque con la misma contundencia a la estructura del 36", indicó el mandatario.

Otro de los que reaccionó fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se sumó a las felicitaciones a las Fuerza Militares por el resultado del bombardeo y recordó que alias 'Ramiro' fue capturado y dejado en libertad en conocido episodio de la caravana de las camionetas de la UNP en vías del Norte de Antioquia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también mencionó que este se trata del décimo sexto bombardeo contra grupos ilegales durante su gobierno y destacó la vocación del Frente 18 de las disidencias a la minería ilegal.

“La violencia cesa si salimos de las economías ilícitas. La paz se logra si deciden salir de las economías ilícitas y ayudan a transformar el territorio para el progreso del pueblo excluido”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Volviendo al prontuario de alias 'Ramiro', las autoridades también lo señalan de ordenar el ataque ocurrido en la vereda La Coposa, en el municipio de Valdivia, en el que murieron seis soldados profesionales del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 24. Además, en lo corrido de 2026 habría ordenado ataques con drones contra una estación de gasolina en Ituango, lo que, según el Ejército, puso en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública.