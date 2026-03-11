En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En la sede de Medicina Legal de Medellín ya está el cadáver de alias 'Ramiro' abatido en Ituango

En la sede de Medicina Legal de Medellín ya está el cadáver de alias 'Ramiro' abatido en Ituango

Durante el operativo, las autoridades confirmaron la muerte de los siete integrantes del Frente 18 y que quedó herida la hermana del mencionado cabecilla.

