Capturan a cuatro miembros de banda AK47 por atentados contra víctimas de extorsión

Mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro adelantadas en los barrios Carvajal, El Amparo, Kennedy Occidental y Llano Grande, el Gaula de la Policía capturó a cuatro personas, tres hombres y una mujer, vinculados al grupo criminal AK47 dedicados a la extorsión a comerciantes, dueños de bares y discotecas ubicados en el sector de la Av. Primero de Mayo en Bogotá y, así mismo, serían los responsables del control del microtráfico y hechos violentos como atentados en otras zonas de la ciudad.

Según los investigadores, la red criminal viene desde Cúcuta y autoridades aseguraron que en su gran mayoría está compuesta por ciudadanos venezolanos. Así las cosas, estando en Bogotá intentaban expandir la red delincuencial.

Dentro de los casos a los que se les hace responsables está el lanzamiento de una granada y varios disparos hechos a una discoteca en hechos ocurridos en diciembre de 2025, donde hubo seis personas lesionadas. Según confirman autoridades, esto se realizaba al no cumplir con las extorsiones del grupo criminal. Entre tanto, también serían los responsables de varios homicidios en barrios de Kennedy y Fontibón.

Dentro del grupo de capturados está alias El Tuerto, presunto responsable de ataques contra locales comerciales lanzando granadas. Así mismo, alias Gocho es señalado de distribuir los panfletos extorsivos y realizar disparos a fachadas.



Otro de los implicados es alias Chinche, quien había sido deportado desde Estados Unidos en 2025 y sería el responsable de recaudar el dinero de las extorsiones y de coordinar la venta de estupefacientes en la zona. Por su parte, alias “Harold”, identificado como cabecilla de la organización en Bogotá, permanece privado de la libertad en la cárcel El Barne, desde donde presuntamente continuaba coordinando las amenazas y ataques contra quienes no pagaban.

Durante los allanamientos, la Policía incautó una pistola, una granada de fragmentación y cerca de 500 gramos de marihuana.

A los capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas y explosivos. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Publicidad

Las autoridades señalaron que, gracias a las acciones operativas y preventivas contra este delito, en lo corrido de 2026 se ha registrado una reducción del 57 % en las denuncias por extorsión en Bogotá, lo que representa 214 casos menos frente al mismo periodo del año anterior.