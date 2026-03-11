En vivo
Antioquia

Vuelve y juega: derrumbe obstruye la vía La Mansa – Peñalisa en el suroeste de Antioquia

El Invías indicó que se trata de un gran deslizamiento en el sector Remolinos.

