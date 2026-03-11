Vuelve y juega: derrumbe obstruye la vía La Mansa – Peñalisa en el Suroeste de Antioquia, por lo que hay paso controlado a un carril. Invías indicó que se trata de un gran deslizamiento en el sector Remolinos.

Un deslizamiento de tierra y la caída de rocas registrados en las últimas horas provocaron un cierre parcial en la vía La Mansa – Peñalisa, en el sector Remolinos, en la Troncal del Café, suroeste de Antioquia, lo que afectó la movilidad en este corredor vial que conecta varias zonas del departamento.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Vías (Invías), el material desprendido cayó directamente sobre la calzada, obligando a restringir el tránsito mientras se adelantan trabajos para retirar tierra y rocas acumuladas en la carretera.

Tras registrarse la emergencia, la entidad indicó que envió maquinaria y personal operativo al lugar para iniciar las labores de limpieza y recuperación de la vía. En los trabajos se utiliza una excavadora Caterpillar 320 y dos volquetas con capacidad de 17 metros cúbicos, equipos destinados a remover el material que bloquea parte del corredor.



Mientras avanzan estas tareas, las autoridades habilitaron paso controlado a un carril para permitir el tránsito de vehículos de forma alternada y evitar una interrupción total de la movilidad.

La entidad del Gobierno nacional expuso que los operarios continúan con el retiro de rocas y tierra en el sector afectado, así como con la evaluación de las condiciones del terreno para garantizar que la vía pueda operar con seguridad una vez se habilite completamente.

Según señalan, la recuperación total de la movilidad dependerá del avance de los trabajos y de las condiciones climáticas en la zona, ya que la lluvia podría dificultar las labores de remoción del material.

Pero esta no es la primera vez que se registra una situación similar en esta importante vía Transversal Tribugá - Arauca, en mayo del 2025 se realizó el cierre total de la misma, entre los kilómetros 37 y 30, debido a la emergencia vial presentada por pérdida de banca, arrastre de material y daño estructural en la alcantarilla.

Entre tanto, las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución por el sector Remolinos, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal que regula el tráfico mientras continúan las labores en la carretera.

