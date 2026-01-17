Nuevos ataques en el Catatumbo: Noticias de la Mañana, 17 de enero de 2026

Este sábado, 17 de enero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



En Tibú, zona rural del Catatumbo, miembros del ELN realizaron un ataque con drones que dejó un soldado muerto y 4 más heridos.

EL Ministerio de Minas y Energía anunció que el precio de la gasolina bajará a partir del primero de febrero.

Estados Unidos anunció posibles riesgos en el espacio aéreo del Pacífico colombiano y centroamericano .

. La Procuraduría exigió a Nueva EPS que se tomen medidas urgentes ante la falta de entrega de medicamentes a los pacientes, especialmente, de alto riesgo.

La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó la medida cautelar al Fomac debido a la persistencia en los problemas en servicios de salud a los docentes del Magisterio.

La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez sacó de su gabinete al empresario colombiano Alex Saab.

