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Capturan a hombre señalado de provocar incendio en Las Palmas, Medellín: quedó en video

El alcalde Federico Gutiérrez pidió que sea judicializado por arriesgar la vida de vecinos y bomberos que atendieron la emergencia.

Incendios
Cortesía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

Una larga columna de humo se divisaba en la zona alta de Medellín, en la avenida Las Palmas, cuando por varias horas un incendio forestal consumió parte de la montaña, emergencia que fue atendida por el cuerpo de Bomberos de la ciudad.

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Frente a cómo se iniciaron las llamas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que no fue un accidente, sino que habría sido provocado de manera intencional por un hombre que incluso quedó registrado en videos observando la conflagración.

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Según el mandatario, el hombre fue ubicado y capturado minutos después, tras el seguimiento realizado por las cámaras de seguridad de la ciudad.

"No fue un tema accidental, hubo mano criminal. Estamos en una temporada donde estamos entrando en el fenómeno del niño, una sequía prolongada, y nosotros necesitamos la colaboración de la gente. Que todo el mundo denuncie si ve algo raro, irresponsable, ese tipo tiene que ser judicializado, ya fue capturado", indicó.

Gutiérrez aseguró que el incendio fue controlado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y cuestionó la conducta del detenido, al señalar que puso en riesgo la vida de habitantes de la zona, de los organismos de emergencia y afectó el medio ambiente.

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Finalmente, el mandatario advirtió sobre el impacto que este tipo de hechos genera en la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia, especialmente en medio de las condiciones de sequía y altas temperaturas que enfrenta la ciudad y de la atención a otras emergencias derivadas de la actual situación climática.

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El alcalde reiteró que no se puede tolerar que acciones irresponsables pongan en riesgo a la comunidad y al medio ambiente, y agradeció a los Bomberos Medellín y al DAGRD por su intervención para controlar la emergencia.

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