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Concierto en Medellín recaudó 6.000 millones y 31 toneladas de ayudas para damnificados en terremoto

M;ás de 25 artistas se sumaron con su talento al concierto realizado en el Centro de Eventos La Macarena.

concierto solidario en Medellín
Alcaldía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

La solidaridad de los habitantes de Medellín se convirtió en recursos y ayudas concretas para las comunidades afectadas por el terremoto. El megaconcierto “Colombia, Medellín Te Quiere” logró recaudar $6.000 millones y reunir 31 toneladas de donaciones en especie, entre alimentos no perecederos y elementos de aseo.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la respuesta de la ciudadanía y señaló que la jornada demostró cómo la solidaridad puede convertirse en acciones concretas para apoyar a las familias damnificadas.

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A través de sus redes sociales, el mandatario resaltó la participación de ciudadanos, artistas, restaurantes y empresas, y recordó que más de 25 artistas se sumaron con su talento al concierto realizado en el Centro de Eventos La Macarena. También destacó a los establecimientos comerciales que destinaron parte de sus ventas a la campaña.

Así es Medellín: una ciudad que se moviliza cuando más se necesita. Gracias a todos los que se sumaron”, expresó Gutiérrez, quien además invitó a continuar con las donaciones a través de la Corporación Presentes y los bancos de alimentos.

De acuerdo con la administración municipal, los recursos económicos y las ayudas en especie serán canalizados por la Corporación Presentes, organización encargada de acompañar la atención de las comunidades afectadas. Las 31 toneladas de donaciones fueron entregadas por ciudadanos en el punto de acopio dispuesto para la jornada.

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La campaña también contó con la participación de restaurantes y establecimientos como Belisario, Pergamino, El Correo, Olivia y Clap Burgers, que destinaron un porcentaje de sus ventas a la causa, destacó la Alcaldía.

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Por su parte, el secretario de la Juventud, Ricardo Jaramillo, destacó que la respuesta reunió diferentes formas de solidaridad, desde los aportes económicos y en especie hasta la participación de artistas y empresas. "Más de 25 artistas donaron su talento para el concierto realizado en el Centro de Eventos La Macarena, mientras empresas, restaurantes, organizaciones y ciudadanos hicieron aportes económicos y en especie para ampliar la ayuda”, dijo.

Finalmente, el mandatario reiteró el llamado a continuar apoyando a las familias afectadas y aseguró que cada aporte puede contribuir a llevar ayuda a las comunidades que aún enfrentan las consecuencias del terremoto.

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