Empresarios de colonia china en Medellín entregan 7 toneladas de ayudas para afectados por terremoto

La solidaridad volvió a convertirse en un mensaje de esperanza para las comunidades afectadas por el reciente terremoto. En Guarne, Antioquia, empresarios de la colonia china de Medellín entregaron, el jueves 13 de agosto, siete toneladas de ayudas humanitarias destinadas a las familias damnificadas por la emergencia.

La donación incluye alimentos, víveres, productos no perecederos, cobijas, frazadas y otros elementos de primera necesidad que serán distribuidos entre las comunidades más afectadas por el movimiento telúrico.

La entrega fue posible gracias al trabajo articulado entre empresarios de la colonia china y el Departamento de Policía Antioquia, bajo el liderazgo del coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán. El oficial destacó que el propósito de esta iniciativa es brindar apoyo oportuno a las personas y familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

"Un agradecimiento muy especial del departamento de policía, Antioquia, de las familias que han perdido todos los elementos y que, de una u otra manera, este aporte es muy importante. Nos sirve mucho para que ellos puedan alivianar un poco esa necesidad que tienen en tantas cosas que perdieron", señaló.



Las ayudas serán trasladadas a las zonas impactadas para fortalecer las acciones de atención y acompañamiento que adelantan las autoridades y organismos de emergencia.

Santiago Wu, empresario de ascendencia china residente en Medellín, también resaltó la importancia de esta iniciativa y el compromiso de la comunidad empresarial con las familias que resultaron afectadas por el terremoto.

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"Nosotros, la comunidad china de Medellín, nos encontramos en el municipio de Guarne, apoyando un granito de arena para la familia más afectada por el terremoto". apuntó.

La Policía Nacional destacó la generosidad de los empresarios y señaló que este tipo de aportes contribuye a fortalecer la solidaridad y el respaldo a las comunidades que más lo necesitan en medio de la emergencia.

