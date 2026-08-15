Empresas de transporte y aplicaciones también suman ayudas humanitarias para afectados por terremoto

En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, diferentes empresas se han unido a las acciones de solidaridad en Medellín para facilitar la entrega de ayudas y apoyar las labores de atención a las comunidades afectadas.

Una de las iniciativas fue anunciada por la Alcaldía de Medellín y DiDi, alianza que busca facilitar el traslado de las donaciones hacia los puntos oficiales habilitados en la ciudad. La medida permitirá que los usuarios de DiDi tengan hasta dos solicitudes de arrendamiento a costo cero al día en DiDi Express.

Para acceder al beneficio, el origen o destino exacto del recorrido deberá corresponder a uno de los puntos oficiales de recepción de ayudas. Con esta estrategia se busca reducir los costos asociados al transporte y facilitar que más ciudadanos puedan aportar a la respuesta humanitaria.

Uber también se sumó a las acciones de apoyo y por ello la plataforma habilitó dos trayectos con descuentos de hasta 22.000 pesos cada uno para desplazamientos hacia y desde los centros de acopio de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia en la capital de Antioquia.



Por otra parte, Coopebombas puso a disposición más de 8.200 taxis para apoyar al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y a la Alcaldía de Medellín en el traslado de los ingenieros estructurales encargados de realizar inspecciones técnicas en diferentes sectores de la ciudad.

La articulación entre autoridades, empresas y ciudadanos busca agilizar la atención de las personas afectadas y garantizar que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan.

