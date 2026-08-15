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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército abatió a alias 'Momo', presunto cabecilla del Clan del Golfo, en El Bagre, Antioquia

Ejército abatió a alias 'Momo', presunto cabecilla del Clan del Golfo, en El Bagre, Antioquia

En la misma acción fue capturada alias 'Mónica', quien, de acuerdo con las autoridades, sería la encargada de la logística de esta estructura armada.

Operativo contra el Clan del Golfo en Antioquia dejó un capturado y un abatido
Ejército
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

En una operación adelantada por el Ejército Nacional en zona rural de El Bagre, Antioquia, fue muerto en desarrollo de operaciones militares alias 'Momo', señalado como uno de los cabecillas de comisión de la subestructura Manuel Alexander Ariza, del Clan del Golfo. En la misma acción fue capturada alias Mónica, quien, de acuerdo con las autoridades, sería la encargada de la logística de esta estructura armada.

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La operación se desarrolló en la vereda El Tigre y contó con la participación de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el marco de la ofensiva que adelanta la Séptima División del Ejército bajo el Plan de Campaña Ayacucho Plus.

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Durante el procedimiento fueron incautados tres fusiles, seis pistolas, 28 proveedores y más de 1.350 cartuchos de diferentes calibres, según el reporte entregado por la institución. Estos elementos harían parte del armamento utilizado por integrantes de esta subestructura del Clan del Golfo.

Además, las tropas lograron desmantelar una central de comunicaciones que, según el Ejército, pertenecía a la organización criminal. En el lugar fueron encontrados 14 radios de comunicaciones, cuatro equipos de telefonía celular, un computador portátil y un equipo detector de señales.

El Ejército señaló que este resultado afecta las capacidades armadas, logísticas y de comunicaciones de la estructura ilegal, a la que atribuye acciones que habrían afectado a habitantes de esta zona del departamento.

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Por lo pronto, indican las autoridades, la operación hace parte de las acciones ofensivas que la Séptima División mantiene en Antioquia y otras zonas del noroccidente colombiano contra estructuras armadas ilegales. Las autoridades indicaron que continuarán los operativos para combatir a los grupos que representen una amenaza para la población.

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