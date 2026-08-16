Camión que transportaba ayuda humanitaria a Chocó fue atacado a tiros en Ciudad Bolívar, Antioquia

En medio de la solidaridad en el país para recolectar ayudas para los damnificados por el terremoto, un hecho de violencia se registró en las últimas horas justamente contra un camión que transportaba donaciones hacia el departamento del Chocó, el cual fue atacado con arma de fuego en zona rural de Ciudad Bolívar, Suroeste de Antioquia.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:50 p. m. en el sector La Herradura, cuando el vehículo, un Chevrolet blanco, se desplazaba desde Itagüí hacia el Chocó.

Según la información entregada a las autoridades, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron el camión y realizaron varios disparos contra el vehículo. En medio de la situación, una de las motocicletas habría sido arrollada por otro camión que transitaba por el sector.

Los ocupantes del vehículo atacado se dirigieron posteriormente hasta una estación de servicio Terpel, donde fueron atendidos por uniformados. Al realizar la inspección, las autoridades encontraron cuatro impactos de proyectil de arma de fuego en el camión.



Pese al ataque, la mercancía que transportaba el vehículo no resultó afectada. Los ocupantes manifestaron a los uniformados que atendieron el caso que llevaban ayudas humanitarias desde Itagüí con destino al departamento del Chocó.

Por lo pronto y a la espera de capturar a los responsables, las autoridades señalaron que en esta zona tienen presencia estructuras como el Clan del Golfo y el grupo delincuencial organizado conocido como Carne Rancia, por lo que se adelanta el seguimiento correspondiente para establecer las circunstancias del ataque.