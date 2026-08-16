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Ofrecen hasta $50 millones por responsables de dos robos en Santa Fe de Antioquia y vía a Bolombolo

El gobernador Andrés Julián Rendón pidió apoyo a la Policía Antioquia para que sean ubicados quienes cometieron estos hurtos, uno de ellos en la emblemática calle turística de las Luces.

Robos en Antioquia
Capturas de videos
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

En videos que ya circulan ampliamente en las redes sociales quedó registrado el momento en el que a un establecimiento comercial ubicado en la turística Calle de las Luces, de Santa Fe de Antioquia, llegan dos hombres armados que intimidaron con armas de fuego a trabajadores y clientes y les hurtaron sus pertenencias y dinero en efectivo.

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Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron en dos motocicletas que los esperaban a pocos metros del establecimiento, por lo que por lo menos otras dos personas (los conductores) estarían involucradas en el hecho. Las autoridades analizan el material audiovisual para establecer la identidad de los responsables.

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El segundo caso corresponde a hechos de inseguridad registrados en el corredor vial entre Remolino y Bolombolo, suroeste del departamento. Según el gobernador Andrés Julián Rendón, dos hombres que quedaron registrados en un video aficionado estarían dedicados a cometer robos y amenazar a personas que transitan por esta vía.

“Antioqueños, estos dos bandidos están dedicados a robar y a amenazar a las personas que transitan por la vía entre Remolino y Bolombolo. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos por información que nos permita su identificación, judicialización y captura”, afirmó Rendón.

El mandatario pidió el apoyo de la ciudadanía y señaló que solicitó a la Policía de Antioquia avanzar en la búsqueda de los responsables de estos hechos.

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Así las cosas, para ambos casos de hurto el ente departamental ofertó el mismo monto, por información que permita identificar, judicializar y capturar a los responsables de los dos hechos delictivos registrados en las últimas horas.

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