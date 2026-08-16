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Pese a polémica por celebraciones en medio de tragedia nacional, siguen fiestas en Itagüí, Antioquia

Explicaron que la Alcaldía “no puede modificar unilateralmente los contratos” y que están realizando los conciertos de manera solidaria para los afectados por el terremoto.

Conciertos Itagüí
Cortesía Alcaldía
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

Las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura de Itagüí continuaron pese a la emergencia ocasionada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes y que dejó afectaciones en diferentes departamentos, hecho que ha generado bastante polémica en el Valle de Aburrá.

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La decisión de la Administración Municipal ha generado cuestionamientos entre ciudadanos que consideran que la celebración debió ser suspendida o aplazada como muestra de solidaridad con las familias damnificadas en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

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Ante las críticas, el secretario Jurídico de Itagüí, Oscar Muñoz, explicó que la programación fue planeada con anticipación y que el municipio ya había adelantado los procesos de contratación necesarios para realizar los eventos, por lo que no se puede modificar unilateralmente los contratos ya celebrados.

297778_Blu Radio. Itagüí / Foto: Alcaldía de Itagüí
Blu Radio. Itagüí / Foto: Alcaldía de Itagüí
Alcaldía de Itagüí

"El evento del lunes, pues, gloria a Dios, afortunadamente, en la ciudad de Itagüí no trajo afectaciones mayores, y si no las trajo, no le nace jurídicamente en la administración municipal una posibilidad legal para poder diferir los efectos de los contratos o modificar los efectos de los contratos. No tenemos ninguna calamidad, entonces, no tenemos ningún argumento legal para poder suspender los efectos de la contratación", indicó.

Según explicaron desde Itagüí, para suspender o cancelar las actividades tendría que existir una causal jurídica, como un hecho fortuito o de fuerza mayor que impidiera cumplir las obligaciones adquiridas.

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La Alcaldía sostiene que el terremoto no produjo una calamidad de consideración en Itagüí, por lo que, bajo su interpretación jurídica, no se configura actualmente una condición que permita suspender los contratos.

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Desde este municipio antioqueño anunciaron que, aunque las fiestas continuarán, serán también un escenario para la solidaridad. Bajo la campaña “Itagüí se une por Colombia”, se habilitaron diferentes puntos para recibir agua, alimentos, elementos de aseo, pañales y otros productos destinados a los damnificados.

Las jornadas de recolección estarán activas durante los días de celebración, con el propósito de convertir la asistencia a los eventos en una oportunidad para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto.

Este sábado hubo concierto solidario

Este sábado el estadio Ditaires recibió una jornada crossover con las presentaciones de De La Ghetto, David Zahan, Eddy Herrera y Charlie Aponte. Allí y a propósito de que los escenarios de los conciertos también funcionan como puntos de acopio para canalizar las donaciones los asistentes llevaron agua, leche en polvo, elementos de higiene personal y pañales para bebés y adultos.

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