En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Un milagro de la vida": dramático testimonio de hombre que sobrevivió tras caer de un quinto piso

"Un milagro de la vida": dramático testimonio de hombre que sobrevivió tras caer de un quinto piso

William sobrevivió al colapso del edificio donde vivía con Doris, quien permanece en UCI. Su familia pide apoyo para su recuperación.

Terremoto en Pereira
Terremoto en Pereira
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

El terremoto que golpeó a Pereira dejó edificios colapsados, personas desaparecidas y familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos. Entre ellas está la de William, un hombre que sobrevivió a la caída desde el quinto piso del edificio donde vivía junto a su esposa, Doris Rueda.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El inmueble se desplomó durante el sismo y William cayó al vacío cuando intentaba salir de su apartamento. Según relató, logró sujetarse de unos cables que amortiguaron la caída y terminó en la calle, sin quedar atrapado entre los escombros. Su esposa también sobrevivió, pero permanece en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario San Jorge de Pereira.

Últimas noticias

Donar sangre
Antioquia

Banco de Sangre de Cruz Roja en Medellín pausó donaciones masivas porque su capacidad está al límite

Incendios
Antioquia

Capturan a hombre señalado de provocar incendio en Las Palmas, Medellín: quedó en video

¿Cómo sobrevivió William al colapso del edificio?

William contó que estaba con Doris cuando comenzó el movimiento. Al intensificarse, ambos decidieron abandonar el apartamento. Sin embargo, cuando abrió la puerta para bajar, descubrió que las escaleras habían desaparecido. “Hasta aquí fue, este es mi último día”, pensó en ese momento.

Luego ocurrió lo que él considera un milagro. “No sabría explicarlo, pero eso es un milagro que yo me aferré a ellos y cuando iba cayendo, pues la caída la amortiguó el haberme prendido esos cables”, relató.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El hombre sufrió una fractura en una costilla, pero no tuvo otras lesiones de gravedad. Doris, en cambio, presentó fracturas en las dos piernas y un golpe fuerte en la cabeza y ha requerido varias cirugías.

Publicidad

La familia recibió la noticia de que estaba viva horas después del terremoto. William aseguró que, aunque su estado es delicado, saber dónde estaba representó un alivio en medio de la incertidumbre.

¿Cómo fue el rescate de Doris tras el terremoto?

Publicidad

La historia de Doris tiene otro elemento que la familia considera inexplicable. Tras el colapso, algunas personas que trabajaban en un restaurante cercano lograron rescatarla. Aunque no tenían información sobre ella, encontraron que llevaba escritos en uno de sus brazos su nombre, el de William y el número telefónico de su esposo. “Eso nadie lo explica. Eso es un milagro”, afirmó William.

Su hija Catherine, quien viajó desde Santander para acompañar a sus padres, también relató la angustia de enterarse del colapso mientras estaba lejos. Su hermano Jonathan salió corriendo desde Dosquebradas hasta Pereira para buscar a sus padres y encontró a William.

La familia perdió sus pertenencias y la vivienda, pero concentra sus esfuerzos en la recuperación de Doris. “Nuestro principal objetivo es que cuando mi mamá despierte no tenga un choque tan grande de decir ‘perdí todo’”, explicó Catherine.

William, por su parte, pidió una cadena de oración por Doris, mientras sus hijos buscan acompañarla durante su recuperación y comenzar, poco a poco, la reconstrucción de su vida.

Relacionados

Terremoto hoy

Pereira

Publicidad

Publicidad

Publicidad