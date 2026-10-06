Video viral en redes permitió capturar a joven de 18 años por atracos a mano armada en Medellín

Un video viral en el que se ve a un hombre intimidando con un arma de fuego a varias mujeres dentro de un local en el sector de Laureles, se convirtió en la pieza clave para que la Policía y la Fiscalía materializaran la captura de un joven de 18 años, identificado como Diego Alejandro Galicia Jaramillo.

Tras 20 días de investigación, las autoridades lograron conectar este caso con otros dos hurtos cometidos en septiembre bajo la misma modalidad.

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Según el alcalde encargado, Manuel Villa, el primero ocurrió el 2 de septiembre en Buenos Aires, donde el señalado ingresó a un establecimiento para robar joyas y casi dos millones de pesos en efectivo. El segundo se registró el pasado 11 de septiembre en el barrio López de Mesa, donde despojó a una persona de joyas avaluadas en 12 millones de pesos.

"La investigación también permitió establecer que este sujeto habría participado y tendría relación con otros dos hechos criminales. El 2 de septiembre en el sector de Buenos Aires donde fueron hurtadas joyas, dinero en efectivo y documentos y el pasado 11 de septiembre del caso que fue conocido mediante redes sociales en el sector de López de Mesa en la comuna Laureles-Estadio donde fueron hurtadas joyas avaluadas en 12 millones de pesos y el computador", afirmó Villa.



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Minutos después de este último hecho, de acuerdo con el coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el presunto asaltante llegó al local comercial en Laureles-Estadio, donde amenazó a cuatro trabajadoras y, ante su resistencia, terminó robando un computador portátil antes de huir en motocicleta.

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Curiosamente, al día siguiente el equipo fue devuelto a su dueño mediante un servicio de mensajería, luego de haber sido formateado.

"El análisis de estos hechos nos ha permitido establecer similitudes en su forma de actuar y obtener una orden de captura por hurto agravado y calificado. Con este resultado sacamos de circulación a un presunto actor delincuencial recurrente que estaría utilizando violencia para afectar el patrimonio de los ciudadanos", señaló el coronel Fajardo.

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A través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la captura y destacó el seguimiento al caso de Laureles, señalando que tras el acompañamiento a las víctimas se cumplió la promesa de que el responsable respondería ante la justicia.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos de hurto calificado y agravado.

Vea el video aquí: