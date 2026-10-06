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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Video viral en redes permitió capturar a joven de 18 años por atracos a mano armada en Medellín

Video viral en redes permitió capturar a joven de 18 años por atracos a mano armada en Medellín

El presunto delincuente utilizaba armas de fuego para despojar de sus pertenencias a ciudadanos en Laureles, Buenos Aires y López de Mesa.

capturado por intimidar
Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Un video viral en el que se ve a un hombre intimidando con un arma de fuego a varias mujeres dentro de un local en el sector de Laureles, se convirtió en la pieza clave para que la Policía y la Fiscalía materializaran la captura de un joven de 18 años, identificado como Diego Alejandro Galicia Jaramillo.

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Tras 20 días de investigación, las autoridades lograron conectar este caso con otros dos hurtos cometidos en septiembre bajo la misma modalidad.

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Según el alcalde encargado, Manuel Villa, el primero ocurrió el 2 de septiembre en Buenos Aires, donde el señalado ingresó a un establecimiento para robar joyas y casi dos millones de pesos en efectivo. El segundo se registró el pasado 11 de septiembre en el barrio López de Mesa, donde despojó a una persona de joyas avaluadas en 12 millones de pesos.

"La investigación también permitió establecer que este sujeto habría participado y tendría relación con otros dos hechos criminales. El 2 de septiembre en el sector de Buenos Aires donde fueron hurtadas joyas, dinero en efectivo y documentos y el pasado 11 de septiembre del caso que fue conocido mediante redes sociales en el sector de López de Mesa en la comuna Laureles-Estadio donde fueron hurtadas joyas avaluadas en 12 millones de pesos y el computador", afirmó Villa.

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Minutos después de este último hecho, de acuerdo con el coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el presunto asaltante llegó al local comercial en Laureles-Estadio, donde amenazó a cuatro trabajadoras y, ante su resistencia, terminó robando un computador portátil antes de huir en motocicleta.

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Curiosamente, al día siguiente el equipo fue devuelto a su dueño mediante un servicio de mensajería, luego de haber sido formateado.

"El análisis de estos hechos nos ha permitido establecer similitudes en su forma de actuar y obtener una orden de captura por hurto agravado y calificado. Con este resultado sacamos de circulación a un presunto actor delincuencial recurrente que estaría utilizando violencia para afectar el patrimonio de los ciudadanos", señaló el coronel Fajardo.

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A través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la captura y destacó el seguimiento al caso de Laureles, señalando que tras el acompañamiento a las víctimas se cumplió la promesa de que el responsable respondería ante la justicia.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos de hurto calificado y agravado.

Vea el video aquí:

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