Las agresiones contra el personal sanitario y los incidentes dentro de los centros hospitalarios vuelven a ser noticia en Antioquia, luego de que el coordinador del Centro de Salud San Blas de Metrosalud, en Medellín, resultara lesionado tras ser golpeado por un paciente. El hecho se suma a una tendencia creciente de ataques contra la Misión Médica en el departamento durante este año.

Según lo denunciado mediante comunicado oficial por la Asociación Médica Sindical Colombiana, (Asmedas Antioquia), el incidente ocurrió en la sede asistencial ubicada en el barrio Manrique Las Granjas. De acuerdo con el reporte gremial, un usuario llegó fuera del horario establecido para su cita médica y reaccionó de manera violenta, intentando agredir inicialmente a una auxiliar del servicio.

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Al percatarse de la situación, el médico Henry Alberto Rondón Díez, coordinador del centro de salud, intervino para mediar y proteger a su compañera de trabajo. En medio del altercado, el profesional recibió un fuerte golpe en el rostro por parte del agresor, lo que le provocó un trauma ocular que requirió atención médica inmediata, observación y valoración especializada por oftalmología. Diana García, presidenta de Asmetrosalud.

"Entendemos que nosotros atravesamos por momentos muy coyunturales dentro del sistema de salud, pero no es nuestra responsabilidad y le exigimos a la población pues más que ese respeto, el diálogo, la tolerancia y encaminarnos pues como a la paz, buscar unas alternativas que no conduzcan a este tipo de acciones", argumentó la líder sindical.



Este episodio ocurre en medio de un aumento sostenido de hechos violentos contra trabajadores de la salud en la región. Cifras de la Gobernación de Antioquia indican que solo entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 76 reportes por afectaciones a la Misión Médica, lo que significa 29 casos más que en todo 2025 cuando se registraron 47 y representa un incremento del 61,7 %.

Frente a este panorama, la Personería de Medellín ha emitido alertas por el aumento de intimidaciones, hostigamientos y agresiones físicas contra el personal asistencial, mientras desde Asmedas Antioquia exigieron garantías reales de seguridad en los centros de salud y solicitaron respeto hacia quienes prestan los servicios médicos.