En videos de cámaras de seguridad quedó al descubierto su modus operandi: llegar con golpes, encerronas, estrujones y otros improperios a arrebatarle a sus víctimas sus pertenencias. Se trata del grupo delincuencial conocido como Las Hienas, del que cuatro señalados miembros fueron capturados en las últimas horas en el barrio Manrique, Nororiente de Medellín.

Uno de los casos más graves documentados por los investigadores de la Policía Metropolitana corresponde al hurto de un ciudadano que recibió un disparo a corta distancia en una de sus manos, ocasionándole una lesión irreversible.

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Las indagaciones permitieron establecer que estas personas habrían desarrollado actividades delictivas durante más de tres años. Hasta el momento, las autoridades precisaron que se les han imputado tres hechos de hurto violento, mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en otros casos registrados en la ciudad.

Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, precisó que entre los capturados se encuentra alias “Natalio”, quien, según las investigaciones, sería el encargado de coordinar la planeación y ejecución de estas actividades delictivas.



"Cinco meses de investigación permitieron desarticular una estructura delincuencial señalada de cometer violentos hurtos en motocicletas y joyas en diferentes sectores de Medellín. La violencia con la que actuaban estos delincuentes, de acuerdo con las investigaciones, estarían vinculados con otros casos que continúan siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación", manifestó Sierra.

Uniformados se ejecutaron cuatro diligencias de allanamiento y registro en el barrio Manrique, donde se materializaron las capturas por los delitos de hurto calificado y agravado y lesiones personales con deformidad permanente.

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Durante los procedimientos fueron incautadas dos motocicletas y tres teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a análisis para fortalecer las investigaciones y establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos.

De momento, un juez de control de garantías les dictó a los cuatro medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.