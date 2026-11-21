Un depósito ilegal con 23 dispositivos explosivos improvisados adaptados para ser lanzados mediante drones fue ubicado por el Ejército Nacional en zona rural de Angostura, en el Norte de Antioquia. El material pertenecería a las disidencias del frente 36 de las Farc, facción 'Calarcá'.

La operación fue desarrollada por tropas de la Cuarta Brigada, en coordinación con el Gaula Militar de la Policía Nacional. Según informó el Ejército, el hallazgo permitió incautar los artefactos y otros elementos que presuntamente serían utilizados para la fabricación de explosivos.

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Entre el material encontrado había tubos de PVC, 18 tubos galvanizados con los que, de acuerdo con las autoridades, se podrían fabricar aproximadamente 54 dispositivos explosivos improvisados, y 30 láminas galvanizadas. También fueron incautados un equipo de soldadura, una pulidora y otros elementos alusivos a la estructura criminal.

El teniente coronel Wilmer Fernando Rincón Salamanca, comandante del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, se refirió al resultado del operativo.



"Durante la operación fueron incautados 23 dispositivos explosivos improvisados, estos adaptados para ser empleados mediante drones, así como material e insumos con los que se podrían fabricar aproximadamente 54 artefactos explosivos más", expresó el uniformado.

De acuerdo con el reporte militar, este resultado operacional permitió afectar las capacidades logísticas y armadas de esa organización ilegal, al impedir que los explosivos y los insumos fueran utilizados en posibles ataques contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura del Estado.

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De momento, el material quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes. Finalmente, la Cuarta Brigada indicó que continuará las operaciones militares en esta subregión de Antioquia para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y las amenazas contra los habitantes del Norte del departamento.