Cayó alias 'Primo Gay', hombre de confianza de 'Calarcá': estaba entre los más buscados de Antioquia

Este sábado 14 de noviembre se confirmó la captura de Néider Yesid Uñates López, alias 'Primo Gay', quien sería cabecilla del Clan del Golfo y uno de los hombres de confianza de alias 'Calarcá'. De acuerdo con la información conocida, 'Primo Gay' fue capturado junto a otras dos personas.

Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el procedimiento ocurrió en el norte del departamento, entre los municipios de Briceño y Yarumal.

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"La Fuerza Pública acaba de capturar en el norte de Antioquia a “Primo Gay”, criminal que usó distintos pelambres y que mucho daño ocasionó desde las estructuras donde delinquió en el frente 36 de farc y en el clan del golfo. Uno más neutralizado", escribió el gobernador en su cuenta de X.

Queridos Antioqueños: La Fuerza Pública acaba de capturar en el norte de Antioquia a “primo gay”, criminal que usó distintos pelambres y que mucho daño ocasionó desde las estructuras donde delinquió en el frente 36 de farc y en el clan del golfo. Uno más neutralizado. Noticia en… pic.twitter.com/s74bU4BY4v — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 14, 2026

Tras conocerse la noticia, el presidente Abelardo De La Espriella también se pronunció en su cuenta de X. Según el mandatario, la operación se realizó en coordinación entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Además, señaló que los dos acompañantes capturados pertenecerían a una estructura narcoterrorista de la vereda Santa Ana, en el municipio de Briceño.



"Entre los capturados se encuentra alias “Primo Gay”, identificado como Néider Yesid Uñates López, cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las FARC, facción Calarcá, con antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo", escribió De La Espriella.

¡CAYÓ ALIAS “PRIMO GAY”, CABECILLA PRINCIPAL DE UNA ESTRUCTURA NARCOTERRORISTA EN ANTIOQUIA!



En una operación de nuestro Ejército Nacional, a través de la Séptima División, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron capturados dos… pic.twitter.com/LvAF4gPmb5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 14, 2026

'Primo Gay' figuraba entre los más buscados de Antioquia. Además, era requerido por la justicia colombiana por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones.

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A esto se suma que Néider Uñates ha sido vinculado con la instalación de campos minados, ataques contra la Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructuras. Durante el procedimiento también fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros y munición.

'Primo Gay' estaría relacionado con el asesinato de un periodista

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El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio independiente El Confidente, ocurrido en mayo de 2026 en el municipio de Briceño, Antioquia, ha sido atribuido a estructuras disidentes que operan en la zona bajo la influencia o el mando de alias 'Primo Gay'.

El comunicador realizaba una investigación periodística en la vereda El Palmichal cuando fue interceptado, torturado e interrogado por hombres armados de este grupo ilegal.

Además del crimen, familiares y líderes locales denunciaron las restricciones impuestas por la organización para impedir que integrantes de la Fuerza Pública o comisiones humanitarias ingresaran inicialmente a recuperar el cuerpo.